علامات تدل على أن طفلك الرضيع جائع

من الصعب على الطفل الرضيع أن يعبر عن مشاعره بعامة وإحساسه بالجوع خاصة، وهنا قد تحتار الأم التي تخوض التجربة للمرة الأولى.. ولذلك نجدها تحاول تفهم ما يريده من خلال تعبيرات وجهه وردود أفعاله؛ إذ يمكن أن يبكي لأنه يريد تناول الطعام، وقد يستيقظ من نومه صارخاً.. أو يلتفت يميناً ويساراً بحثاً عن أمه.. إلخ، لكن البكاء ليس العلامة الوحيدة. في هذا التقرير سنتعرف على العلامات الأخرى التي تشير لجوع الرضيع.. والإشارات التي تدل على شبعه كذلك. اللقاء واستشارية طب الأطفال.. الدكتورة منال عبدالعزيز للشرح والتفصيل.

كيف يعبر الرضيع عن جوعه؟

قد يستيقظ الرضيع عندما يكون جائعاً، ويتحرك في سريره بشكل يحمل الأرق، مع تحريك فمه ورفع يديه على وجهه.

وقد يضع يديه في فمه ويمص أصابعه، ويمص شفتيه ولسانه.. وكثيراً ما يُحرك رأسه يميناً ويساراً.

وفي حالة كنت تحملين رضيعكِ وهو جائع، يوجه نفسه تلقائياً إلى ثدييكِ ويمسك به.

يتنهد رضيعكِ عندما يكون جائعاً، أو يصدر نغمات صغيرة تعرفين من خلالها أنه جائع.

وإن قرَّبت ثدييكِ من فم طفلكِ الرضيع وهو جائع، ستجدينه ينظر إليك ويلتقطه في لهفة، ويفتح فمه كثيراً ويبتسم خلال الرضاعة.

لكن يجب أن تعلمي أن البكاء هو أحد علامات الجوع المتأخرة، وعادةً صرخة الجوع تكون قصيرة ومنخفضة أو مرتفعة، على حسب شدة جوعه.

علامات جوع الرضيع منذ الولادة وحتى عمر 6 أشهر

تختلف علامات جوع الطفل وفقاً لمرحلته العمرية.. ووفقاً لمدى رغبة الطفل بالرضاعة.. ومن علامات جوعه:

سوف يستيقظ من النوم بشكل مفاجئ وفي أي وقت، حيث إن الرضيع في هذه المرحلة ينام بشكل متقطع، ويستيقظ أكثر من مرة خلال الليل لتناول الحليب.

عندما يضع الطفل الرضيع يده في فمه، فهذا يعني أنه جائع ويريد تناول الحليب، حيث إنه يشعر بالجوع كثيراً خلال هذه المرحلة من عمره.

عندما يشعر الرضيع بالجوع، فسوف يبدأ في محاولات الاتجاه إلى الثدي أو قنينة الحليب للحصول عليه، وقد يفشل في هذا الأمر بمفرده، مما يجعله ينفعل ويبكي.

يعبر الطفل أيضاً عن جوعه من خلال محاولة مص الشفاه، وإذا تمكن من وضع يده في فمه، سوف يبدأ في مصها بقوة.

علامات جوع الرضيع منذ عمر 6 أشهر وحتى عمر سنة

في هذه المرحلة، يتمكن الطفل من التعبير عن مشاعره ومتطلباته بصورة أفضل، حيث يحاول أن يصل إلى الطعام بنفسه أو يشير إليه، وفي حالة فشله في الحصول عليه فيمكن أن يبدأ في نوبة من البكاء حتى يتم تنفيذ طلبه.

حينما يجد الطفل الطعام أو الحليب قريباً من فمه، فسوف يتجه إليه ويسرع في تناوله، وسوف يبدي تلهفه عند رؤية الطعام قادماً من على بعد، و يعبر عن سعادته وحماسه لتناوله.

يمكن أن يقوم الطفل بإصدار بعض الأصوات المعبرة عن أنه لا زال جائعاً، وهي عبارة عن مقدمة للبكاء أو تهديد بأنه سيغضب، كذلك يمكن أن يستخدم حركات اليد التي تعبر عن الجوع.

أما في المراحل التي تلي ذلك، فسوف يسهل على الطفل إبداء رغبته في تناول الطعام من خلال بعض الكلمات البسيطة التي ينطقها جائع ومنزعج ويرفض اللبن.

وكلما كبر.. زادت محاولته في إبداء انزعاجه بسبب الجوع، من خلال تحريك اليدين والقدمين بقوة مع وجود علامات الانفعال.. وفي بعض الحالات، تتحول رغبة الطفل الشديدة في تناول الحليب إلى رفضه، وذلك نتيجة تأخر الأم في إعطائه الحليب.

يمكن أن يرفض الطفل تناول الحليب نتيجة شدة البكاء وشعوره بالتعب، وبالتالي يصعب عليه ممارسة مص الحليب سواء عن طريق الثدي أو القنينة.

علامات شبع الطفل

إغلاق فمه: سوف يقوم الطفل بإغلاق فمه ورفض تناول الحليب، وهذه هي طريقته المفضلة للتعبير عن الشبع.

سوف يقوم الطفل بإبعاد رأسه بعيداً عن الثدي أو قنينة الرضاعة عندما ينتهي من تناول الحليب ويشعر بالشبع.

التوقف عن حركة اليد: حيث يقوم الطفل بتحريك يديه كثيراً، وبعد الحصول على الجرعة التي يحتاجها من الحليب، فسوف يصبح أكثر هدوءاً واسترخاء.

ويتوقف عن الحركات التي يقوم بها بيديه وقدميه، كما يمكن ملاحظة استرخاء قبضة يد الطفل بعد الشبع.

كما يمكن أن تلاحظ الأم أن طفلها يصبح بطيئاً في مص الحليب، مع فترات توقف، أو يضع الثدي في فمه دون تحريك الفم.

ولكن لا يريد أن يتركه، فهو يستمتع بوضعه في فمه دون رضاعة، وهذا يعني أنه شعر بالشبع.

في هذه المرحلة العمرية، ينام الطفل كثيراً ويستيقظ فقط عندما يشعر بالجوع أو الألم أو الرغبة في تغيير الحفاظ.

وعندما يشعر بالشبع، سوف يستغرق في النوم مجدداً، حتى يشعر بالجوع مرة أخرى ويستيقظ.

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