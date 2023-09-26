شكرا لقرائتكم خبر عن لو مريض سكر .. 7 شروط لتناول "حلاوة المولد" لازم تعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

حلاوة المولد ومرضى السكر "دونت ميكس"، فعلى الرغم أن حلاوة المولد تحتوى على نسبة عالية من المكسرات الغنية بالفيتامينات ولكنها مليئة بالسكريات التى قد تضر الصحة وخصوصا مرضى السكر.

وفى هذا السياق قالت الدكتورة رحاب ميدان مدير واستشارى بمركز السكر والغدد الصماء بالمصل واللقاح،" إن حلاوة المولد تحتوى على نسبة عالية من السكريات، ولكن لا يمكن أن نمنع مريض السكر ولا الأطفال مرضى السكر من الاستمتاع بحلاوة المولد وخصوصا أنها من الأشياء المبهجة في احتفالات المولد النبوى الشريف، ولكن هناك شروطا لتناول حلاوة المولد عند مريض السكر".

وأضافت ميدان،" ننصح دائما بتناول كميات بسيطة من حلاوة المولد ونركز على المكسرات لأنها تحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية ونبتعد عن الملبن بدون مكسرات ، ممكن تناول الشكلما لانها تحتوى على جوز الهند ونسبة السعرات الحرارية بداخله بسيطة، مع التركيز على السمسمية والحمصية لأنهم أقل سعرات حرارية ".

وتابعت،"أن هناك شروط يجب أن يلتزم بيها مريض السكر قبل تناول حلاوة المولد وهى:

1-استبدال وجبة الفطار أو الغداء بقطعة حلاوة المولد .

2- ممارسة التمارين الرياضية .

3-الإكثار من شرب المياه .

4-عدم تناول أي حلويات أخرى مع حلاوة المولد"مثل الجاتوه، الشيكولاتة".

5-الابتعاد عن تناول الفواكه الغنية بالسكريات مثل "المانجو، التين، العنب".

6-الالتزام بجرعات العلاج المحددة سواء أنسولين أو أقراص .

7-تناول خضراوات بعد حلوى المولد،لأنها تحتوى على ألياف تساعد على امتصاص السكريات الموجودة في حلويات المولد.