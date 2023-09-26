شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد عصير البنجر لصحتك.. منها خفض ضغط الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد عصير البنجر أحد أفضل المشروبات التي يمكنك تضمينها في نظامك الغذائي، فهو غني بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، يمكن أن يساعدك البنجر بأكثر من طريقة، فهو يحتوى على العناصر الغذائية الرئيسية وهي: النحاس، وحمض الفوليك، والمنجنيز، في هذا التقرير نتعرف على فوائد عصير البنجر لصحتك، بحسب موقع "هيلث شوت".

فوائد عصير البنجر1. يخفض مستويات ضغط الدم

إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم يمكنك إدراج عصير البنجر في نظامك الغذائي، حيث يحتوي على كمية عالية من أكسيد النيتريك، وهو جزيء يوسع الأوعية الدموية ويسبب انخفاض مستويات ضغط الدم.

ووجدت دراسة جديدة أن شرب عصير البنجر بانتظام يمكن أن يساعد في التحكم في مستويات ضغط الدم لديك.

2. يعزز الأداء الرياضي

يحتوي عصير البنجر على النترات والبيتالين، والتي يمكن أن تساعد في تحسين الأداء الرياضي.

ووجدت دراسة نشرت في المجلة الأوروبية لعلم وظائف الأعضاء التطبيقي أن هناك آثارا إيجابية لشرب عصير البنجر على مستويات القدرة على التحمل لديك.

عصير البنجر يعزز القدرة على التحمل من خلال تعزيز أداء الجهاز القلبي التنفسي وبالتالي تحسين الكفاءة لدى الرياضيين.

3. يعزز المناعة

عندما يتعلق الأمر بالعصائر التي تعزز المناعة، فإن هذا المشروب الصحي مليء بالعديد من الفوائد الصحية والعناصر الغذائية، حيث إن البنجر غني بمضادات الأكسدة وفيتامين سي، مما يساعد على تقوية المناعة.

4. جيد لبشرتك

يمكن أن يساعد فيتامين C ومضادات الأكسدة الموجودة في البنجر على تحسين صحة بشرتك لذلك، إذا كان لديك بشرة جافة، يمكنك إدراج عصير البنجر في نظامك الغذائي.

5. يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات

يحتوي البنجر على عامل تلوين طبيعي يحتوي على مضادات الأكسدة وخصائص مضادة للالتهابات. يساعد ذلك في تقليل الأعراض والعلامات البيولوجية في الجسم التي قد تؤدي إلى الالتهاب. وأظهرت الدراسات أيضًا الآثار الإيجابية لشرب عصير البنجر على الالتهابات.

6. يحسن الوظيفة الإدراكية

النترات الموجودة في البنجر قد تحسن وظائف المخ عن طريق تعزيز تمدد الأوعية الدموية، وبالتالي زيادة تدفق الدم إلى الدماغ. البنجر غني بحمض الفوليك الذي يساعد في نمو الخلايا وعملها وبالتالي التحكم في تلف الأوعية الدموية، مما يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.