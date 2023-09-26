شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحدث إذا تركت الزيت على شعرك طوال الليل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتقد العديد من النساء أن السر وراء الشعر الجميل هو دهن الشعر بالزيت بانتظام، ويحب العديد من الأشخاص وضع زيت الشعر ليلاً ثم النوم، معتقدين أن إبقاء الزيت على الشعر طوال الليل سيجعل الشعر أكثر كثافة وقوة، في هذا التقرير نتعرف على أضرار ترك الزيت في الشعر طوال الليل، بحسب موقع "Health shot".

ما هي فوائد تزييت الشعر؟

لفهم فوائد تزييت الشعر، من المهم أن تعرفي المزيد عن بصيلات الشعر وهى بشرة تغطي القشرة بنخاع مركزي،البشرة هي الطبقة الخارجية التي توفر الحماية ضد الأضرار البيئية، كما أن البشرة الناعمة المزيتة جيدًا تعطي لمعانًا لبصيلات الشعر.

فيما يلي بعض فوائد تدليك الشعر بالزيت بانتظام:

• الزيوت مثل زيت جوز الهند وزيت اللوز غنية بالأحماض الدهنية والدهون الثلاثية، لذا فهي تغطي البشرة لتجعلها ناعمة وبالتالي تضفي لمعاناً على الشعر.

• العديد من الزيوت غنية بمضادات الأكسدة مثل فيتامين C وE التي تحمي من الجذور الحرة والأضرار البيئية.

• بعض الزيوت لها خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات.

• إن التدليك اللطيف لفروة الرأس أثناء وضع الزيت على الشعر يحسن الدورة الدموية في فروة الرأس مما يساعد على تحسين صحة فروة الرأس وبالتالي تعزيز صحة الشعر.

ماذا يحدث عند ترك زيت الشعر طوال الليل؟

قد تعتقد النساء، وخاصة ذوات الشعر الجاف والمجعد، أن ترك زيت الشعر طوال الليل هو الحل الأفضل، ولكن إليك ما يمكن أن يحدث:

• إن ترك زيت الشعر طوال الليل قد يسد فتحات بصيلات الشعر ويسبب نوعًا خاصًا من حب الشباب يسمى حب الشباب الدهني. يحدث ذلك عند استخدام منتجات الشعر التي تحتوي على مكونات تسد المسام.

• ترك زيت الشعر لفترة طويلة قد يؤدي إلى تفاقم حالة تسمى التهاب الجلد الدهني، وهو عدوى فطرية تصيب الغدد الدهنية. يسبب ظهور رقائق دهنية صفراء على فروة الرأس والحواجب وخلف الأذنين وحول الأنف.

• يمكن أن يحدث تصبغ في الوجه بسبب استخدام الزيت لفترة طويلة.

ليس من الجيد ترك زيت الشعر طوال الليل، لكن يكفي ترك الزيت على الشعر لمدة تتراوح بين 30 دقيقة إلى ساعة، كما يجب وضع زيت الشعر بلطف وليس بقوة لأن ذلك قد يسبب تكسر الشعر.

ما هي أفضل زيوت الشعر؟

يعتبر زيت جوز الهند، الغني بالأحماض الدهنية المشبعة ومضادات الأكسدة مثل فيتامين E، هو الأفضل للشعر، ولكن يمكنك تجربة زيوت شعر أخرى أيضًا. فيما يلي بعض الخيارات:

زيت اللوز وهو مصدر غني للأحماض الدهنية وفيتامين E، وبالتالي يساعد على الحماية من الأشعة فوق البنفسجية.

زيت الزيتون مصدر غني للأحماض الدهنية ومضادات الأكسدة مثل الفلافونويد. له تأثير مطري لأنه يغلق البشرة ويحبس الرطوبة بداخلها كما أن لديه نشاط مضاد للفطريات.