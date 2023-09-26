شكرا لقرائتكم خبر عن 4 فوائد للقهوة.. منها الحفاظ على صحة القلب والكبد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - القهوة واحدة من المشروبات الأساسية اليومية عند الكثيرين، ولكن البعض يعتقد انها ضارة بالصحة ، وحسب ما ذكره موقع cleaneatingmag فـإنه غالبًا ما يتم وصف القهوة، مثل الماء بالليمون، على أنها مشروب يمكن أن يفيد كل شيء بدءًا من صحة قلبك وحتى قدرتك على التحمل أثناء التمرين وحتى عملية التمثيل الغذائي لديك، ومع ذلك، من الصعب معرفة ما إذا كان هناك أي حقيقة وراء هذه الادعاءات الكبيرة.

وهناك أربع فوائد مدهشة مدعومة علميًا للقهوة هى:

1. القهوة غنية بالمركبات العضوية

القهوة عبارة عن خليط من العديد من المركبات العضوية، بما في ذلك مضادات الأكسدة والمواد الكيميائية النباتية، والتي يكون لواحد أو أكثر منها تأثيرات مفيدة، ويشير إلى أن هذه المركبات يمكن أن يكون لها فوائد صحية كبيرة، مثل تغيير تراكم الصفائح الدموية وتقليل فرص تجلط الدم. .

ستحصل على هذه المركبات العضوية المفيدة من القهوة التي تحتوي على الكافيين ومنزوعة الكافيين. فالقهوة منزوعة الكافيين تعمل بشكل جيد مثل القهوة التي تحتوي على الكافيين في تقليل معدل الوفيات".

2. صحة الكبد

إذا كنت تأمل في الحفاظ على الكبد في حالة جيدة، فقد تكون القهوة هي المفتاح. أن القهوة قد تبطئ تطور أمراض الكبد، وربما تعوض اتباع نظام غذائي غني بالدهون، وتقلل من تندب الكبد. يمكن أن تساعد عادة تناول القهوة يوميًا في الحد من تلف الكبد العام المتراكم على مر السنين.

يمكن أن تكون القهوة أيضًا مفيدة بشكل خاص للأفراد الذين يعانون من مرض الكبد الدهني غير الكحولي (NAFLD)، حيث تشير الأبحاث إلى أن شرب كوبين أو أكثر يوميًا قد يؤدي إلى تقليل تلف الكبد.

3. شرب القهوة يمكن أن يوازن الميكروبيوم الخاص بك

قد يبدو أن القهوة قاسية على القناة الهضمية بناءً على قدرتها على تحريك الأشياء. لكن الحقيقة هي أنها مفيدة لأمعائك وللميكروبيوم بشكل عام.

"القهوة منبهة لحركات الأمعاء. حيثما يتم تنسيق وتنظيم حركات الأمعاء، يظل الميكروبيوم أكثر توازناً". قد يكون هذا أحد الأسباب التي تجعل القهوة توفر فوائد صحية طويلة المدى، نظرا للدور الأساسي الذي تلعبه ميكروبيوم الأمعاء في الصحة والمرض."

هل تشعر بالقلق من مدى تأثير القهوة عليك إذا كنت تعاني من حالة تجعل شربها صعبًا؟ هذا المشروب ليس هو كل شيء، بل إنه يوفر ميكروبيومًا متوازنًا. "أولئك الذين لا يستطيعون تحمل القهوة سواء بسبب الارتجاع أو حرقة المعدة أو الانزعاج في البطن يجب عليهم الابتعاد عن القهوة. ينصح الدكتور رضائي بوجود عدة طرق أخرى للبقاء بصحة جيدة.