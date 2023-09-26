أطعمة تؤذي أسنانك صباحاً تجنبيها

يهتم الناس بأسنانهم، فهي التي تمنح الوجه جمالاً، وتعطي انطباعاً بالأناقة والعناية الشخصية. عدا ذلك كله، المحافظة على أسنان نظيفة ولامعة وصحية، تنبئ بأن صاحبها على درجة كاملة من الوعي بالاهتمام بصحة جسده. ومن يحافظ على صحة أسنانه، يدرك بالضرورة أهمية غسل الأسنان صباحاً ومساءً، وبعد تناول الطعام.

وكون معظم خبراء الصحة والتغذية يوصون بتناول الفواكه صباحاً، لمد الجسم بالطاقة والحيوية اللازمة، لكن المفارقة أن الفواكه، على أهميتها، قد يسبب بعض أنواعها أذى لمينا الأسنان، لذا من الضروري تجنبها.

ومن أنواع الفواكه الواجب تجنبها صباحاً، الحمضيات، مثل: البرتقال والليمون والجريب فروت، كونها تحتوي على "حامض السيتريك"، الذي يضعف مينا الأسنان، وبالتالي يجعلها قابلة للتسوس والتآكل.

وسواء كانت وجبة الإفطار مكونة من طعام صحي، أو فواكه غير حمضية، أو منتجات "الكورن فليكس"، فينصح دائماً بغسل الأسنان بمعجون الفلورايد، وبفرشاة ناعمة، بعد نصف ساعة من تناول الطعام.

وحتى الأشخاص الذين لا يتناولون وجبة الإفطار، على أهميتها، ويفضلون شرب القهوة في بداية نهارهم، ينصحهم خبراء الصحة والتغذية بعدم تناول القهوة، أو أي مشروب ساخن، قبل تنظيف الأسنان بالفرشاة، كما يفضل عدم تناول القهوة صباحاً، لما لها من تأثير على مينا الأسنان، كونها تعتبر مادة حامضية، وبها مواد صابغة للأسنان، ويمتد تأثيرها إلى المعدة، التي تنتج لعاباً أقل إذا كانت فارغة، كما أن صبغة القهوة تؤدي إلى تغير لون الأسنان، ما يؤثر في مظهرها الجمالي.

ودائماً، يجب شطف الأسنان بالماء، بعد تناول مشروب القهوة مباشرة، للمحافظة على صحة الأسنان، ويفضل دائماً استخدام غسول الفم كجزء من العناية بصحة الفم، على أن تكون تركيبة غسول الفم مكونة من مواد مضادة للميكروبات، كونها تساعد على قتل البكتيريا، وتقوية طبقة المينا، وتحافظ على بيئة فموية صحية.

وينصح خبراء الصحة، في موقع "مايو كلينك" الطبي، بممارسة بعض العادات الصحية بشكل دائم ومستمر، للمحافظة على صحة الفم، من خلال: غسل الأسنان مرتين على الأقل يومياً، عبر استخدام فرشاة ناعمة، ومعجون الفلورايد لمدة دقيقتين في كل مرة، فضلاً عن استخدام خيط الأسنان بعد تناول الطعام.

والحرص على استخدام غسول الفم، بهدف التخلص من بقايا الطعام، بعد تنظيف الأسنان بالفرشاة أو خيط الطعام، مع التقليل من تناول أنواع الطعام والمشروبات السكرية.

ويجب الاهتمام بنظافة فرشاة الأسنان، والعمل على استبدالها مرة كل ثلاثة أشهر، أو عند ملاحظة أن شعيراتها بدأت بالتساقط أو الذبول.

ومن الضروري مراجعة طبيب الأسنان بشكل دوري، أو عند ظهور أي مشكلة بالفم، مع أهمية تحديد مواعيد منتظمة لإجراء فحوصات الأسنان واللثة، والمحافظة على مواعيد جلسات تنظيف الأسنان، مع التأكيد على أهمية ترك التدخين، لما له من آثار سلبية على صحة الأسنان والفم والجسم بشكل عام.

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