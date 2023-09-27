شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف تأثير هرمون التوتر على جسمك وهل يسبب زيادة الوزن؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هرمون الكورتيزول من بين العديد من الهرمونات الموجودة في الجسم ويُعرف عادةً باسم هرمون التوتر، نظرًا لدوره في استجابة الجسم للتوتر، ويتساءل بعض الناس عما إذا كانت مستويات الكورتيزول في الجسم تؤثر على وزن الجسم، حيث يعتقد البعض أن الكورتيزول يمكن أن يعيق استراتيجيات فقدان الوزن، في هذا التقرير نتعرف على العلاقة بين هرمون الكورتيزول وإنقاص الوزن، بحسب موقع "هيلث شوت".

ما هو الكورتيزول؟

الكورتيزول، المعروف أيضًا باسم الجلايكورتيكويدات، هو هرمون مهم تنتجه الغدة الكظرية في جسم الإنسان ويلعب دورا أساسيا في العمليات النفسية المختلفة.

تشمل بعض وظائف الكورتيزول ما يلي:

1. هو الهرمون الأكثر أهمية لوظائف التمثيل الغذائي، حيث يساعد في تكسير الكربوهيدرات والدهون والبروتين.

2. يساعد الكورتيزول أيضًا على تنظيم ضغط الدم ويحافظ على توازن السوائل في الجسم.

3. كما أنه عنصر أساسي في العديد من الهرمونات، بما في ذلك تلك التي تتحكم في الوظائف الجنسية ووظائف النمو.

تفرز الغدد الكظرية، الموجودة فوق الكليتين مباشرة، هذا الهرمون وبصرف النظر عن المساعدة في استجابة الجسم للضغط النفسي، تشمل بعض وظائفه الأخرى ما يلي:

• تصاعد مستويات السكر في الدم

• منع الالتهابات

• يساعد في عملية التمثيل الغذائي للمواد الغذائية

• مستويات عالية من الكورتيزول تهاجم جهاز المناعة لدينا

يتم إطلاق الكورتيزول عمومًا بشكل وثيق مع إيقاع الساعة البيولوجية لجسمك. ويقول الخبير إنه يتم إطلاق حوالي 50-60% من الكورتيزول خلال 30-40 دقيقة من المشي، وتتقلب مستوياته على مدار اليوم.

تنظم الغدة النخامية ومنطقة ما تحت المهاد، الموجودة في دماغنا، إنتاجها وإطلاقها. في حين أن الإطلاق الطبيعي للكورتيزول يهيئ الجسم لمحاربة أي موقف ضار محتمل، فإن الارتفاعات المستمرة يمكن أن يكون لها آثار جانبية سلبية.

هل يمكن أن يؤثر الكورتيزول على جهود إنقاص الوزن؟

عندما تكون مستويات الكورتيزول ضمن المعدل الطبيعي، فهو ضروري للتغذية السليمة والصحة العامة وفي هذه الحالة، لا يعيق الكورتيزول جهود فقدان الوزن.

ومع ذلك، عندما يتم إدخال كمية زائدة من الكورتيزول إلى الجسم من خلال أدوية مثل الستيرويدات، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة الوزن لذلك، في مثل هذه الحالات، يصبح من الضروري التوقف عن استخدام المنشطات .

عند بعض الأشخاص، تظل مستويات الكورتيزول مرتفعة دائمًا بشكل مزمن. يمكن أن يكون هذا بسبب التوتر الشديد أو حالة تسمى متلازمة كوشينج، حيث تظل مستويات الكورتيزول في الدم مرتفعة.

بعض الآثار الجانبية لارتفاع الكورتيزول تشمل:

• زيادة الوزن

• ارتفاع ضغط الدم

• التعب

• تقلب المزاج

• ترقق الجلد

• المزاج العصبي

• صعوبة في التركيز

• مقاومة الأنسولين