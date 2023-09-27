شكرا لقرائتكم خبر عن للنساء.. التغيرات الهرمونية قد تسبب جفاف العين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر الهبات الساخنة والتعرق الليلي من الأعراض المعروفة لانقطاع الطمث، ومع ذلك، يحذر أخصائيو البصريات من أن عيون النساء يمكن أن تتأثر أيضًا لأن التغيرات الهرمونية يمكن أن تسبب جفاف العين وزيادة خطر الإصابة بالعدوى، حتى شكل العين يمكن تغييره، وفقا لما نشرته صحيفة " ديلى ميل " البريطانية.





وقالت شارلوت كوك، طبيبة العيون :"بعض النساء يبلغن عن تغييرات معينة في أعينهن في وقت قريب من انقطاع الطمث، يمكن أن تشمل جفاف العين، والشعور بعدم الارتياح ولكنه يؤثر أيضًا على جودة الرؤية، أو ميل العيون إلى أن تكون أكثر عرضة للدمع".

وأضافت :"يمكن أن يتغير شكل العيون أيضًا مع تقدم المرأة في العمر وتغير هرموناتها، وهذا يمكن أن يسبب مشاكل للنساء اللاتي يرتدين العدسات اللاصقة، لذا قد يكون من الجيد فحص أعينهن.

وتابعت قائلة: "العيون التي تشعر بالتعب أو التوتر يمكن أن تكون شكوى شائعة أخرى، وهذا يمكن أن يسبب تأثيرات مثل الصداع أو التوتر حول الرقبة والكتفين".

ومن جانبه قال بدرول حسين، استشاري جراحة العيون في مستشفى مورفيلدز للعيون، شرق لندن: "التغيرات الهرمونية يمكن أن تؤثر على غدد الميبوميان، التي تنتج الزيوت لمساعدة العين على حماية وتليين نفسها بالدموع، وأضاف أن هذا يمكن أن يسبب جفاف العين وزيادة خطر الإصابة بالعدوى."