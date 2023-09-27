شكرا لقرائتكم خبر عن كوب من الماء بليمون قبلها.. كيف تتناول حلوى المولد دون زيادة فى الوزن؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عند اتباعك للحميات الغذائية الهادفة للتخلص من الوزن الزائد، تضطر للامتناع عن العديد من الأطعمة بهدف التخلص من الوزن الزائد والحصول على جسم رشيق، ولكن عند الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، وشراء حلويات المولد قد يضعف لرغبتهم فى تناولها، لذا تقدم الدكتورة لميس أنيس أخصائية السمنة والنحافة في قصر العيني، بعض الحيل الغذائية التي تساعد متبعي الحميات الغذائية فى تناول حلوى المولد دون زيادة الوزن.



نصائح غذائية لتناول حلوى المولد دون زيادة فى الوزن: نصائح غذائية لتناول حلوى المولد دون زيادة فى الوزن:

1-يمكنك تناول حلوي المولد ولكن عليك اختيار أفضل نوع بالنسبة لك، وتناول قطعة واحدة منه فقط في اليوم، ويفضل أن تكون في الصباح حتى لا تتعرض لتراكم الدهون المرتبطة بها.

2- ضرورة أن تكون قطعة الحلوى الصغيرة بعد وجبة الإفطار بساعتين فى الصباح حتى تتمكن من بذل المجهود الكافى لحرقها خلال اليوم، ولا تشعر بالإحباط ولا ترغب في تناولك لها.

3- تناول الشاى الأخضر بعد تناولك لحلويات المولد مباشرة أو كوب من الماء عليه عصرة ليمون قبل تناولها والهدف حرق وعدم تراكم الدهون في الجسم.

4-إذا كنت متبعا حمية غذائية يمكنك الاستمرار عليها بشكل طبيعي جدا وعدم تكرار تناول حلويات المولد مرة أخري.

5-من أهم النصائح هي تناول المياه بكميات أكبر من المعتاد على مدار اليوم لترطيب الجسم وأيضا الحفاظ علي تخفيف نسبة السكر في الدم.

6-ممارسة المشي أو أي تمارين رياضية يوميا، لحرق الدهون والسعرات التى اكتسبها الفرد من قطعة الحلوى الصغيرة.