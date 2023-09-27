شكرا لقرائتكم خبر عن كوب من الماء بليمون قبلها.. كيف تتناول حلوى المولد دون زيادة فى الوزن؟ والان مع تفاصيل الخبر
نصائح غذائية لتناول حلوى المولد دون زيادة فى الوزن:
1-يمكنك تناول حلوي المولد ولكن عليك اختيار أفضل نوع بالنسبة لك، وتناول قطعة واحدة منه فقط في اليوم، ويفضل أن تكون في الصباح حتى لا تتعرض لتراكم الدهون المرتبطة بها.
2- ضرورة أن تكون قطعة الحلوى الصغيرة بعد وجبة الإفطار بساعتين فى الصباح حتى تتمكن من بذل المجهود الكافى لحرقها خلال اليوم، ولا تشعر بالإحباط ولا ترغب في تناولك لها.
3- تناول الشاى الأخضر بعد تناولك لحلويات المولد مباشرة أو كوب من الماء عليه عصرة ليمون قبل تناولها والهدف حرق وعدم تراكم الدهون في الجسم.
4-إذا كنت متبعا حمية غذائية يمكنك الاستمرار عليها بشكل طبيعي جدا وعدم تكرار تناول حلويات المولد مرة أخري.
5-من أهم النصائح هي تناول المياه بكميات أكبر من المعتاد على مدار اليوم لترطيب الجسم وأيضا الحفاظ علي تخفيف نسبة السكر في الدم.
6-ممارسة المشي أو أي تمارين رياضية يوميا، لحرق الدهون والسعرات التى اكتسبها الفرد من قطعة الحلوى الصغيرة.
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