استشاري قلب يحذر من القلق النفسي والحزن الشديد

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

حذر استشاري طب القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، من القلق النفسي والحزن الشديد.

وقال «النمر»، في تدوينة نشرها عبر منصة «إكس»، «تويتر» سابقًا، إن «من أهم أسباب الضغط المُتَقَلِّبِ (صعودا ونزولا) القلقُ النفسي الشديد».