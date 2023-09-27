شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف عن متلازمة "كلاينفيلتر" التى تصيب الرجال وعلاقتها بعدم الإنجاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد فوزى استشارى الذكورة والعقم والصحة الجنسية بطب القصر العينى أن انخفاض مستوى هرمون الذكورة يسبب مشاكل للبعض ويعوق حلم الإنجاب، ويؤكد أن من بين المشاكل التى تسبب العقم عند الرجال متلازمة كلاينفيلتروالتى تصيب الآجنة فى مرحلة التكوين، حيث يحدث خلل في الكروموسومات الوراثية والتي يترتب عليها زيادة في الكروموسومات الجنسية ويكون عددها 47 كروموسوم ، والمفروض أن العدد الطبيعى 46 وبدل من أن يكون "إكس" يصبح "إكس إكس واى " ويعتقد أن السبب في ذلك هو وجود خطأ داخل البويضة الملقحة أو الخلايا المنقسمة أثناء نمو الجنين.

وأضاف الدكتورفوزى في تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365” هذا الخلل يؤدى إلى صغر وضعف حجم الخصيتين، وبالتالي ضعف القدرة على إنتاج الحيوانات المنوية، وتصل في بعض الحالات إلى نقصها تماما ، ومن أكثر الحالات الشائعة للعقم بين الرجال هي الإصابة بمتلازمة كلاينفيلتر ، وتؤدى الى الضعف في انتاج السائل المنوى وهرمون الذكورة وكذلك الضعف الجنسى، بالإضافة إلى الانيميا لوجود نقص في كرات الدم الحمراء التي يعتمد الجسم في انتاجها على وجود هرمون ذكورة طبيعى، ويصاب المرضى أيضا بهشاشة العظام بسبب هذا النقص الحاد

وحول طرق العلاج أوضح الدكتورفوزى أن الحل في هذه الحالات ،أن يتم تشخيصها مبكرا في سن صغيرة، وذلك لإمكانية احتفاظ الجسم بنسبة 35% من الخلايا التي تنتج الحيوانات المنوية ، ويتم استخدامها في عمل حقن مجهرى في المستقبل، وذلك عن طريق التفتيش الميكروسكوبى عن الحيوانات المنوية في الخصية، ويتم الاستعانة بعمل تحليل "كاريو تايبنج " تحليل الكروموسومات الذى يقيس نسبة الحيوانات المنوية وهرمون الذكورة .