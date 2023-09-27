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طبيب جراحة الفم وتجميل الأسنان: بعض خسائر الأسهم تجلب أوجاعا للأسنان بسبب الضغط عليها

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد طبيب جراحة الفم وتجميل الأسنان الدكتور “صالح آل فرحان”، أن بعض ممن يعانون من مشاكل في الأسنان، يكون السبب في ذلك هو كثرة الضغط عليها.

وأضاف خلال حديثه في برنامج “الراصد”، أن بعض خسائر الأسهم تجلب أوجاعا للأسنان بسبب الضغط عليها.

وحذر من الضغط على الأسنان بشكل مستمر، خاصة أولئك الذين يعانون في الأصل من مشكلات في أسنانهم.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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