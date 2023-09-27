أخصائية تغذية توضح بعض المأكولات التي تقوي الذاكرة وارتباطها بالنواقل العصبية في الدماغ

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أوضحت الدكتور “منى الأمير” أخصائية التغذية بعض المأكولات التي تقوى الذاكرة وتعمل على إضافة الطاقة لجسم الإنسان.

وقالت خلال حديثها في برنامج “صباح السعودية”، إن الطعام الصحي من الممكن أن يؤثر على ذاكرة الإنسان بالإيجاب إلى حد كبير، مشيرة إلى أن هناك بعض الأطعمة تعمل على تقوية الذاكرة.

وبينت أن الخضروات والفواكه والأسماك من أهم المأكولات والأطعمة التي تعمل على تقوية ذاكرة الإنسان.