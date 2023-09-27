فوائد مغلي أوراق التين لإنقاص الوزن، حقيقة أم خرافة؟

بيروت - نادين محمد - التين من الفواكه المحببة للكثير، بفضل مذاقها اللذيذ وفوائدها الصحية المتعددة، ولكن استخدام هذه الشجرة، لا يقتصر على تناول فاكهتها، بل أوراقها أيضاً تستعمل في العديد من الأدوية ومستحضرات التجميل، كما يشيع استخدامها في الطب البديل منذ القدم، خاصة لعلاج مرض السكري ولإنقاص الوزن.

هل من أدلة طبية على هذه الفائدة لأوراق التين، أم أنها مجرد خرافة؟ هذا ما سنبينه في سطور هذا المقال، كما سنطرح الطرق المتاحة لاستخدامها من أجل هذا الغرض.

فوائد مغلي أوراق التين لخسارة الوزن

يحتوي التين بمختلف أجزائه، بما فيها أوراقه على نسب عالية من الفيتامينات، مثل فيتامين A وفيتامينات B المركبة، إضافة إلى المعادن، مثل الكالسيوم، الحديد، الفسفور، المغنيسيوم، البوتاسيوم والصوديوم التي تساهم مجتمعة في توفير العديد من الفوائد الصحية للجسم، قد يكون التنحيف إحداها:

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الشعور بالامتلاء

تحتوي أوراق التين على نسب مرتفعة من الألياف الغذائية التي من شأنها أن تساعد في الشعور بالشبع لفترة أطول والتقليل من الرغبة في تناول المزيد من الوجبات خلال اليوم، الأمر الذي يعمل على التقليل من نسبة السعرات الحرارية التي تدخل الجسم، وبالتالي المساعدة في فقدان الوزن الزائد.

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علاج مشاكل الجهاز الهضمي

الاضطرابات التي تحدث للجهاز الهضمي تؤدي إلى احتباس الطعام في المعدة أو الأمعاء لفترة طويلة، مسببة بذلك الألم والانتفاخ. وتناول مشروب أوراق التين من شأنه أن يساهم في التخفيف من فرص الإصابة بهذه المشاكل والمتمثلة بالإمساك، عسر الهضم، الغازات وغيرها. هذا ما أثبتته العديد من الدراسات، مبينة فوائد أوراق التين في تسهيل حركة الطعام عبر الأمعاء، إخراج الفضلات وخسارة الوزن الزائد.

تقليل الكوليسترول في الدم

تحتوي أوراق التين على عناصر غذائية تساعد على خفض معدلات الكوليسترول والدهون الثلاثية الضارة في الدم، وكذلك في حرق الدهون المتراكمة في الجسم، الأمر الذي يساهم في إنقاص الوزن. ليس هذا فحسب، فأوراق التين تقلل من احتمال الإصابة بانسداد الشرايين، النوبات القلبية، السكتات الدماغية وغيرها.

تقليل نسبة السكر في الدم

تعمل أوراق التين على تنظيم نسبة الهرمونات في الجسم، وتحديداً هرمون الإنسولين المسؤول عن تنظيم معدلات السكر في الدم التي تؤثر على الوزن، حيث إن مرض السكري عادةً ما يرتبط بالسمنة لدى العديد من الأشخاص.

طريقة إعداد مغلي أوراق التنين للتنحيف

الصورة من Freepik

في البداية، تغسل حفنة من أوراق التين الطازجة وتجفف، ثم يتم التخلص من الزوائد في نهاية كل ورقة.

تترك الأوراق حتى تجف تحت أشعة الشمس.

تغمر أوراق التين بالماء، ثم توضع على نار هادئة حتى الغليان.

يرفع الوعاء عن النار، ثم يترك جانباًحتى يصبح فاتراً.

يتم تناول كوب منه قبل كل وجبة، يمكن تحليته بملعقة من العسل لتحسين مذاقه.



الآثار الجانبية لمغلي ورق التين للتنحيف

الصورة من Freepik

في الحقيقة، الدراسات التي تناولت فوائد أوراق التين لإنقاص الوزن ضئيلة، لذا يفضل تجنب اتباع هذا النوع من الوصفات واستبدالها بطرق ووسائل صحية، قد تساعد بالفعل على خسارة الوزن بشكل لن يلحق الضرر بالجسم. ومن أضرار تناول مغلي أوراق التين المحتملة للتنحيف انخفاض حاد في مستويات سكر الدم، لا سيما إذا ما تم تناوله بالتزامن مع أدوية مرض السكري.



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