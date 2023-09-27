شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة أمريكية: تناول الزبادى يخلصك من رائحة الفم الكريهة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتشف الباحثون من جامعة ولاية أوهايو الأمريكية، أن تناول الزبادي الطبيعي يمكن أن يساعد في التخلص من رائحة الثوم الكريهة في أنفاسك، وأشاروا إلى أن البروتينات الموجودة في الزبادي العادي كامل الدسم تعمل بشكل جيد على تحييد المركبات القائمة على الكبريت والتي تسبب الرائحة، وفقا لما نشرته صحيفة " ديلى ميل " البريطانية.





وقام فريق الدراسة، بوضع كميات متساوية من الثوم الخام في عبوات زجاجية قبل إضافة الزبادي بمحتوى مختلف من الدهون والبروتين والماء، واكتشفوا أن الزبادي فعال بنسبة 99% في تقليل مركبات الثوم الرئيسية المسببة للرائحة.

وكشف التحليل أن الزبادي الذي يحتوي على مستويات عالية من البروتين كان أكثر فعالية في تقليل رائحة الثوم، وكذلك الزبادي الذي يحتوي على نسبة عالية من الدهون.

وقالت الدكتورة شيريل بارينجر، كبيرة مؤلفي الدراسة: "إن تناول نسبة عالية من البروتين أمر مثير للغاية في الوقت الحالي بشكل عام، يرغب الناس في تناول المزيد من البروتين، قد تكون الفائدة الجانبية غير المقصودة عبارة عن تركيبة عالية البروتين يمكن الإعلان عنها كمزيل لرائحة الفم بالإضافة إلى ادعاءاتها الغذائية."

واختبر الباحثون أيضًا تأثيرات الزبادي على "إزالة الروائح الكريهة" على الثوم المقلي، لكنهم اكتشفوا في هذه العملية أن قلي الثوم قلل بشكل كبير من معظم مركباته المتطايرة المسببة للرائحة على أي حال.

تعتقد الدكتورة بارينجر وفريقها أن دراستهم تضع أساسًا جيدًا لاستكشاف البروتينات المختلفة التي يمكن صياغتها قريبًا لإنشاء منتج مثالي للقضاء على رائحة الفم الكريهة.

واقترحت الدكتورة بارينجر أن الزبادي اليوناني - الذي يحتوي على قيمة بروتينية أعلى من الزبادي العادي كامل الدسم - قد يكون الطريقة الأكثر فعالية لتخليص نفسك من رائحة الثوم، من المحتمل أيضًا أن يكون الزبادي المنكه مفيدًا، ويجب استهلاك أي شيء يتم استخدامه بعد وقت قصير من تناول الثوم.