أسباب سواد الرقبة الصحية .. هل هو خطير؟ وكيف يتم علاجه؟

بيروت - نادين محمد - أسباب كثيرة لـ سواد الرقبة ، سواء بسبب التعرض لأشعة الشمس أو الهرمونات، ولكن في حالات قليلة، يمكن أن تكون علامة على وجود مشكلة صحية أساسية. إليك أبرز الأعراض والأسباب المحتملة وخيارات العلاج

تعد الرقبة السوداء، والمعروفة أيضًا باسم الرقبة الداكنة أو الشواك الأسود، هي حالة يكون فيها الجلد حول رقبتك أغمق بشكل ملحوظ من الجلد المحيط.

أسباب سواد الرقبة الصحية

1-وجود كمية كبيرة من الأنسولين

(المصدر: Pexels)



يمكن أن يؤثر سواد الرقبة أو الشواك الأسود على الأفراد الأصحاء أو أولئك الذين يعانون من حالات طبية معينة. وفي بعض الأحيان يكون خلقيًا، أي أن الإنسان يولد به. في حين قد يفترض البعض أن اسوداد الرقبة يحدث بسبب قلة النظافة أو الاحتكاك المتكرر، إلا أن هذا غير صحيح. في الواقع، المناطق الداكنة تعد علامة على وجود كمية كبيرة من الأنسولين في الدم. إذا لاحظت أي أعراض، فمن الضروري اختبار نسبة السكر في الدم لديك وطلب نصيحة طبيب السكري على الفور.

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2-السمنة

تعد السمنة سبب آخر للرقبة السوداء. علاوة على ذلك، فإن الأطفال الذين يصابون بهذه الحالة يكونون أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني. في حالات نادرة، قد يكون الشواك الأسود علامة تحذيرية لوجود ورم سرطاني في أعضائك الداخلية مثل الكبد أو المعدة. تشمل الأسباب المحتملة الأخرى ما يلي:

بعض أدوية الكوليسترول، بما في ذلك حمض النيكوتينيك

وسائل منع الحمل عن طريق الفم

قصور الغدة الدرقية (انخفاض مستويات هرمون الغدة الدرقية بسبب انخفاض مستويات نشاط الغدة الدرقية)

العلاج بهرمون النمو

اضطرابات الغدة النخامية

كيفية علاج سواد الرقبة

في بعض الأحيان، حتى عند علاج الحالة الأساسية، قد تستمر في ملاحظة تغير اللون على المدى الطويل أو الدائم، والذي يستمر لفترة طويلة. على الرغم من أنه لا يمكنك إلا أن تشعري بالخجل أو الإحراج، إلا أن العديد من البدائل يمكن أن تساعد في إعادة بشرتك إلى لونها الأصلي.

ومن ثم، يجب عليك استشارة طبيب الأمراض الجلدية الخاص بك لتحديد العلاج الأكثر فعالية بالنسبة لك ونوع بشرتك وحالتك. فيما يلي بعض خيارات العلاج:

1. الأدوية

(المصدر: Pexels)

يمكنك استخدام الأدوية التي تحتوي على التريتينوين أو حمض اللاكتيك أو حمض الجليكوليك للتخلص من التصبغ. مزيج من الأدوية، جنبا إلى جنب مع العلاجات يعمل بشكل أفضل.

2. التقشير الكيميائي

يساعد التقشير الكيميائي على تقشير الجلد الميت للكشف عن لبشرة أكثر نضارة . سيساعدك طبيب الأمراض الجلدية ذو الخبرة على اختيار التقشير المناسب لتحقيق النتيجة المرجوة دون أي مخاطر. تستغرق النتائج ما بين ثمانية أسابيع أو أكثر لتظهر، لذا عليك التحلي بالصبر.

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3. التقشير الدقيق للجلد

أولئك الذين يتطلعون إلى تحسين مظهر البشرة المصطبغة يمكنهم اللجوء إلى التقشير الدقيق للجلد. تحتاجين إلى تكرار الإجراء كل أسبوعين إلى أربعة أسابيع أو كما يقترح طبيب الأمراض الجلدية للحصول على نتائج أفضل.

4. الليزر

يعتمد العلاج بالليزر على تقليل فرط التصبغ . تمنح خلايا الجلد الجديدة التي تتشكل الجلد سطحًا مشدودًا وأكثر شبابًا. إذا كنت تخطط للخضوع للعلاج بالليزر، فيمكن لطبيب الأمراض الجلدية إرشادك بشكل صحيح.

5. الكريمات والمراهم

أحد خيارات علاج للرقبة السوداء هو علاجات التفتيح الأخرى بشكل جيد على الجلد حول منطقة الرقبة، مما يسهل اختراق الجلد. ابحثي عن المنتجات التي تحتوي على أحماض ألفا هيدروكسي أو أحماض ألفا هيدروكسي مثل أحماض الجليكوليك واللاكتيك ومضادات الأكسدة وفيتامين سي.

العلاجات المنزلية لأسباب سواد الرقبة الصحية

1. خل التفاح للرقبة السوداء

(المصدر: Pexels)

يساعد خل التفاح على توازن مستوى الرقم الهيدروجيني للبشرة . يساعد وجود حمض الماليك على التخلص من خلايا الجلد الميتة، مما يمنح بشرتك توهجًا طبيعيًا.

ضعي مزيجًا من أربع ملاعق كبيرة من الماء وملعقتين كبيرتين من خل التفاح مع كرة قطنية على رقبتك. اتركيه لمدة عشر دقائق قبل شطفه بالماء. للحصول على أفضل النتائج، قومي بذلك كل يوم.

2. صودا الخبز للرقبة السوداء

صودا الخبز ممتازة للتخلص من خلايا الجلد الميتة ، وتغذية بشرتك من الداخل. اخلطي بعض الماء وملعقتين أو ثلاث ملاعق كبيرة من صودا الخبز لتكوين عجينة ناعمة. ضعيها على المنطقة المصابة واتركيها لبضع دقائق. استخدمي أصابعك المبللة لفركها ثم اشطفيها بالماء.

المصدر: موقع مايوكلينك