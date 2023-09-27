العودة إلى المدرسة BACK TO School

هو وقت تنتظره كلّ أم وتخشاه في الوقت نفسه... فمع العودة إلى المدرسة، تستعيد العائلة نمط حياة أكثر انتظاماً بعد أشهر العطلة الصيفية.

ستايل الملابس Style



من المحبّذ أن يبدّل الطفل ملابس المدرسة، حتى لو لم تكن زيّاً مدرسياً موحدّاً Uniform، ليشعر براحة ونشاط، ولفصله نفسياً وجسدياً عن أوقات الصف الصارمة. هناك الكثير من الملابس العصرية ذات الطابع المريح المناسبة للبقاء في المنزل، وقد يكون مجدياً إذا تركتِ أمر اختيار ما سيلبسه طفلك له، لكي تحفّزيه على تكوين شخصيته وأسلوبه بنفسه.

النشاطات الخارجية Activities



إذا كان ولدك يقوم بنشاط خارج المنزل، من الطبيعي أن يكون لباسه مناسباً لنوعية النشاط.

وقت الدراسة Studies



يعتمد وقت الدراسة في المنزل على عمر الطفل وأي صف هو فيه... وهذا يتطلب أن تخصصي له ركناً مناسباً لهذا الوقت من اليوم، طاولة مكتب وكرسي بعلوّ مناسب، إضاءة مكتبية جيّدة، قرطاسية من نوعية جيدّة وبأشكال جاذبة للأطفال...

وقت اللعب Playtime



تخصيص ركن خاص للعب الطفل في المنزل فكرة جديرة للاعتبار، فمن خلالها يتعلّم الطفل عدم العبث بكافة أرجاء المنزل، في حال كنت تجدين مرهقاً إعادة الترتيب من خلفه.

أدوات للطفل Gadgets



هناك الكثير من الأفكار والأدوات التي تملأ وقت صغيرك بطريقة مدروسة، ليتمكن من تمضية أوقات للعب والمرح، بالتثقيف وحثّه على التفكير أو ليمرّن أصابعه بها.

عطلة نهاية الأسبوع Weekend



تتوزّع عادة عطلة الطفل الأسبوعية على يوم يقوم فيه بنشاطاته وهواياته، أو يلتقي بأصدقائه في موعد للعب Playdate، ويوم ثانٍ للعائلة تقضيه في المنزل أو خارجاً. هناك خزانة ملابس وإكسسوارات مخصصة لهذين اليومين، من المتفرض أن تتضمّن أيضاً أحذية وقبعات وحقائب وألعاب مناسبة لقضاء الوقت في الخارج.

وقت الأم الخاص Me Time



تحتاجين كلّ أم إلى بعض الوقت خصوصاً في فترة بعد الظهر لتستعيد فيه حيويتها المفقودة خلال النهار. قد يكون من المفيد جلوسك لمدة ربع ساعة إن أمكن، خلال التهاء طفلك بألعابه... هي زاوية على مرأى من طفلك، فيها مقعد Relax Chair، طاولة للقهوة، كتابك المفضل، جهاز إنارة، نبتة خضراء جميلة..

«ميتزا غالاكسي» من Baby Dior

في الفصل الأخير من مجموعة "بايبي ديور" Baby Dior لموسم خريف وشتاء 2023، يُكشف النقاب عن إطلالات "ميتزا غالاكسي" Mizza Galaxy الجديدة والحصريّة بطابع "العودة إلى المدرسة". وفي ما يستكشف الأطفال روائع الطبيعة من خلال اللعب والمُشاغبة، يستمرّ سِنَّوريّ محبب في مفاجأتهم في كلّ مكان. هذا هو المصدر الرئيسي الذي استمدّت "كورديليا دي كاستيلان" الوحي منه لإعادة ابتكار نمط نقشة الفهد العزيز على قلب الدار وإضفاء لمسة تمويه رائعة عليه، فأصبح حجم البقع مضخّماً وذات شكل غير منتظم، كما لو أنّها محفورة بشكل مرهف على القماش. إنّها بالفعل طبعة لا مثيل لها، يتمّ تقديمها بالتدرجات اللونيّة الدقيقة والساحرة للرمادي والأسود لتُزيّن الابتكارات الاستثنائيّة التي تُحقّق التوازن بين الأناقة والخصائص العمليّة. بالتالي، تم إثراء خزانة ملابس الفتيات بفستان "دنغري" ، وتنورة صوفية، وسترة معاصرة لا تقاوم بأسلوب الطيارين. أمّا ملابس الفتيان، فتميّزت بأسلوب غير رسمي مُعزّزاً بلمسات مرهفة من الأخضر المائل إلى الأصفر. وللأطفال الحديثي الولادة، أُعيد استخدام نمط نقشة "ميتزا" Mizza الكلاسيكيّ، الذي يستحضر كفّ هرّة وهي تتجول بلا بشكلٍ غير مبالٍ، على القطع المصنوعة من النسيج المحبوك والمعاطف المصنوعة من الفرو الصناعي. كما وتأتي لعبة مبهجة ومحبوبة، باعتبارها متعة مرحة إضافيّة، لتُكمّل هذه المجموعة الحصريّة.

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