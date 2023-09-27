شكرا لقرائتكم خبر عن متلازمة سكيتر.. اعرف الأعراض والعلاج ونصائح الوقاية من حساسية لدغة البعوض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

متلازمة سكيتر، المعروفة باسم " حساسية لدغة البعوض "، هي رد فعل تحسسي نادر يحدث عندما تلدغ بعوضة شخصًا، ولكن بينما يعاني معظم الأشخاص من حكة طفيفة واحمرار وتورم في موقع لدغة البعوض، فإن الأفراد المصابين بمتلازمة سكيتر لديهم مناعة مبالغ فيها، ويعتقد أن هذه المشكلة الطبية هي رد فعل تحسسي تجاه البروتينات الموجودة في لعاب البعوض، وإليك الأعراض وطرق العلاج ونصائح الوقاية من حساسية لدغة البعوض، وفقا لما نشره موقع " متلازمة سيكتر

". ".

أوضح الدكتور نيخيل كولكارني، استشاري الطب الباطني في مستشفى بالهند: "عندما تلدغ البعوضة شخصًا ما لتمتص دمه، فإنها تثقب جلده بخرطومها، وهو جزء فم يشبه الإبرة، عندما يحدث هذا، تقوم البعوضة بحقن اللعاب في جلد الإنسان الذي يحتوي على البروتينات، وهذا لا يسبب سوى استجابة مناعية طفيفة لدى معظم الناس، ومع ذلك، لدى الأفراد المعرضين للإصابة، يتعرف الجهاز المناعي على هذه البروتينات كمواد غريبة ويثير رد فعل تحسسي، على الرغم من أن متلازمة سكيتر نادرة، إلا أنها مشكلة طبية يمكن أن تسبب أعراضًا خطيرة، والتي يمكن أن تكون قاتلة إذا لم يتم علاجها في الوقت المناسب.

ما هي أعراض متلازمة سكيتر؟

وفقًا للدكتور نيخيل كولكارني، غالبًا ما تؤثر هذه الحالة على الأطفال وكبار السن والأشخاص الذين يعانون من ضعف أو عدم تطور مستويات المناعة، ويمكن أن تشمل بعض الأعراض الشائعة ما يلي -

الحكة الشديدة: قد تسبب المنطقة المصابة حكة شديدة، مما يسبب الانزعاج والضيق.

التورم: يمكن أن يصبح موقع اللدغة منتفخًا بشكل كبير، ويمتد إلى ما هو أبعد من المنطقة المباشرة للدغة.

الاحمرار: قد يصبح الجلد المحيط بلدغة البعوض أحمر وملتهبًا.

الألم: قد يعاني بعض الأفراد من الألم في موقع اللدغة.

البثور: في الحالات الشديدة، قد تظهر بثور أو كدمات كبيرة.

في حالات نادرة، قد يعاني الأفراد المصابون بمتلازمة سكيتر من أعراض جهازية مثل الحمى والصداع والتعب.

العلاج:

قد تشمل العلاجات المنزلية البسيطة استخدام الثلج في مكان لدغة البعوض لتقليل الالتهاب وتهدئة الإحساس بالألم والحكة وتقليل الاحمرار.

علاج منزلي شائع آخر هو وضع خليط من دقيق الشوفان المطبوخ على المنطقة، إن وضع الشوفان مباشرة على مكان الإصابة ، يمكن أن يقلل من الحكة والتورم لأنه يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة.

يمكن أن تساعد مضادات الهيستامين المتاحة دون وصفة طبية في تخفيف الحكة وتقليل التورم، في حين يوصى باستخدام كريمات أو مراهم الموضعية لتقليل الالتهاب، يمكن أيضًا وصف بعض الأدوية عن طريق الفم في الحالات الشديدة.

على الرغم من أن علاجات OTC يمكن أن تعالج معظم أعراض متلازمة سكيتر، إلا أن الحالات الأكثر خطورة قد تتطلب علاجًا طبيًا مثل العلاج المناعي والستيرويدات الموضعية.

نصائح للوقاية:

من المستحيل الوقاية من متلازمة سكيتر لأن الشخص لا يستطيع التحكم في كيفية تفاعل الجهاز المناعي مع بروتينات معينة، أفضل طريقة لتجنب رد الفعل هي تقليل خطر لدغات البعوض، خاصة إذا كان الشخص قد عانى بالفعل من نوبة متلازمة سكيتر من قبل، كما أن وضع خطة علاجية مع الطبيب يعد أمرًا مثاليًا لمنع هذه الحالة .

ويجب زيارة الطبيب فورا ، حال أدت لدغة البعوض إلى تورم أو ألم شديد (خاصة تلك التي تستمر بعد استخدام العلاجات المنزلية)، وعلامات التهاب الجلد، وكدمات أو بثور، وارتفاع في درجة الحرارة وصعوبة في التنفس.