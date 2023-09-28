شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يساعد تناول الشوفان في إنقاص الوزن؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد الشوفان مصدرًا للكربوهيدرات الصحية، و يحتوي أيضًا على مجموعة من العناصر الغذائية الأساسية مثل المغنيسيوم والفيتامينات المعقدة والألياف والبوتاسيوم والسيلينيوم. كما يوفر كميات مناسبة من الدهون والبروتين، مما يمنح جسمك الوقود الذي يحتاجه . و يحتوي على 2% كالسيوم و6% حديد ،ويساعد الجسم على التخلص من الوزن الزائد ، وفقا لما نشره موقع onlymyhealth

فوائد تناول الشوفان لتخفيف الوزن

عندما يتعلق الأمر بإنقاص الوزن أو الحفاظ عليه، فإن تقليل السعرات الحرارية وحرق سعرات حرارية أكثر مما تستهلكه أمر بالغ الأهمية. ولحسن الحظ، يتناسب الشوفان تمامًا مع تطلع البعض لإنقاص وزنهم بشكل صحى ـ حيث يتميز بمحتوى منخفض من السعرات الحرارية.

ويوصي الخبراء بشكل أساسي بتناول حبوب مثل الشوفان على مرحلتين. تبدأ المرحلة الأولى بتناول هذه الحبوب أثناء تناول الوجبات الخفيفة أو إحدى الوجبات. وينصح بخلط هذه الحبوب مع الخضار الطازج والفواكه ، وخلال المرحلة الثانية، يُنصح بموازنة نسب هذه الحبوب والخضروات والفواكه. مع الاستمرار في تناولها مرتين على الأقل يومياً.

أثناء تحضير طبق يعتمد على الشوفان، يوصي الخبراء بتناول وجبة تبلغ نصف كوب أو 50 جرامًا في كل مرة. يمكن إضافة كمية صغيرة من الحليب قليل الدسم أو الفاكهة أو الزبادي قليل الدسم لتناول الإفطار. أثناء إعداد وجبة رئيسية ، و استهلاك نسبة مثالية سيزودك بألياف البيتا جلوكان التي تجذب الماء إلى جسمك، مما يزيد من سرعة وحجم الجهاز الهضمي مما يجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول.

ويمكن أن يكون الشوفان وجبة إفطار رائعة أو حتى وجبة فطور وغداء. ما عليك سوى نقع الشوفان لبضع دقائق، ثم طحنه إلى مسحوق، ثم إضافة التوابل وبعض الماء والزبادي الصحي والشوفان الرقيق الخاص بك، ليصبح جاهزًا للأكل.