شكرا لقرائتكم خبر عن للرياضيين الشباب.. شرب الماء يعزز الأداء الرياضي ويقلل من خطر الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شرب كمية كافية من الماء قد يبدو وكأنه إجراء بسيط، إلا أنه يؤثر تقريبًا على كل جانب من جوانب الأداء الرياضي، فإن البقاء رطبًا يزيد من الطاقة، ويحسن الحركة، والتعافي وخفة الحركة، والتنظيم الحراري، ويساعد في الوضوح العقلي والنشاط ، وكل ذلك يمكن أن يحسن الأداء البدني ويقلل من خطر الإصابات، وفقا لما نشره موقع " childrens".





فوائد ترطيب الجسم للرياضيين:

تحسين وظيفة العضلات: تعمل العضلات الرطبة بشكل أفضل من العضلات المجففة.

تنظيم ضغط الدم: يساعد الحفاظ على رطوبة الجسم في الحفاظ على ضغط الدم أثناء ممارسة التمارين الرياضية حتى لا يعمل قلبك بجهد أكبر للحفاظ على ضغط الدم الطبيعي.

تحسين الدورة الدموية: كما أن البقاء رطبًا يحسن تدفق الدم والدورة الدموية وبالتالي توصيل الأكسجين والمواد المغذية إلى العضلات العاملة، يساعد الترطيب الجيد أيضًا على إزالة المنتجات الأيضية الثانوية والنفايات من العضلات، مع استبدال الماء المفقود من خلال العرق.

كيف يمكن أن يساعد الترطيب المناسب الرياضيين الشباب على تقليل مخاطر الإصابة؟

يساهم الجفاف في إرهاق العضلات، مما قد يزيد من خطر الإصابة، إن البقاء رطبًا بشكل كافٍ يمكن أن يساعد في تقليل إجهاد العضلات وتقليل خطر الإصابة.

أثناء ممارسة الرياضية، ترتفع درجة حرارة الجسم الأساسية واستجابة لذلك، يتعرق الجسم لتبديد الحرارة الزائدة حتى لا يسخن أكثر من اللازم، إن البقاء رطبًا يحل محل الماء المفقود من خلال التعرق وهو ضروري لتنظيم الحرارة، مما يساعد على منع التشنجات والإرهاق الحراري وضربات الشمس.

يوصى بتناول الماء يومياً للرياضيين

تختلف احتياجات السوائل بناءً على النشاط والكثافة والظروف البيئية وحجم جسم الرياضي وحالة التدريب.،كلما كان الرياضي أكثر تدريباً، كلما زاد تعرقه واحتاج إلى المزيد من الماء.

يجب على الرياضيين شرب الكثير من الماء في الساعات التي تسبق التمرين، استمر في تناول أربع إلى ست جرعات كبيرة من الماء كل 15 إلى 20 دقيقة أثناء التمرين، بعد التمرين، اشرب أكثر من نصف لتر ماء لتعويض ما فقدته أثناء التمرين.

حساب معدل العرق

إن معرفة معدل العرق لدى الرياضي أمر مهم عند مراقبة نسبة الماء في الجسم، معدل العرق هو الكمية أو المعدل الذي يتعرق به الشخص ، قم بقياس الوزن قبل التمرين وبعده، يشير الاختلاف في الوزن إلى مدى بقاء الرياضي رطبًا وما إذا كان ذلك ضمن الإرشادات الصحية. فرق الوزن بالإضافة إلى أي سوائل يتم استهلاكها أثناء التمرين يساوي معدل العرق، إن فهم هذا الرقم سيرشدك إلى كمية السوائل المطلوبة أثناء التدريبات أو الممارسات.

الماء أو المشروبات الرياضية: ما هو الأفضل للرياضيين؟

إذا كان الرياضيون الشباب يمارسون التمارين الرياضية لمدة ساعة أو أقل، فإن الماء يكفي بشكل عام للحفاظ على رطوبة الجسم، قد يوصى بالمشروبات الرياضية في مواقف معينة بما في ذلك عندما:

يستمر التمرين لفترة أطول من ساعة واحدة

الانخراط في التدريبات المكثفة

ممارسة الرياضة أو اللعب في ظروف بيئية قاسية، مثل الحرارة العالية والرطوبة

في هذه الحالات، يوصي الخبراء بمشروب رياضي يحتوي على ما لا يقل عن 110 إلى 240 ملجم من الصوديوم لكل 8 أوقية وهذا سوف يحل محل السوائل والكهارل المفقودة من خلال العرق.