شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف فوائد الألياف فى نظامك الغذائى اليومى.. أبرزها تعزيز الهضم وتقليل الالتهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر الألياف واحدة من أهم العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم والتي لا تحظى بالتقدير الكافي، والألياف نوع من الكربوهيدرات التي لا يستطيع جسم الإنسان هضمها بالكامل، ولكن لا يمكن المبالغة في أهميتها في نظامنا الغذائي، فهى تساعد في مكافحة الإمساك وإنقاص الوزن وتخفض مستويات الكوليسترول وتقلل من خطر الإصابة بالسكري أو أمراض القلب، فى هذا التقرير نتعرف على فوائد الألياف فى نظامك الغذائي، بحسب موقع health shot.



الياف

ويجب أن تهدف النساء إلى الحصول على 25 جرامًا من الألياف، بينما يجب أن يسعى الرجال إلى الحصول على 38 جرامًا من الألياف يوميًا.

لماذا الألياف مهمة لجسمك؟

تلعب الألياف دورًا حاسمًا في تعزيز الصحة العامة، وإليكم السبب.

1. تسهيل امتصاص المعادن قد لا تكون الألياف مصدرًا غذائيًا قويًا، ولكنها بارعة في تسهيل امتصاص العناصر الغذائية. ومن بين فوائدها العديدة، أنها تساعد في امتصاص المعادن الأساسية، مما يضمن أن جسمك يحافظ على التوازن الصحيح للمعادن اللازمة لأداء الوظيفة المثلى.

2. تقليل الالتهاب الالتهاب هو السبب الجذري للعديد من المشكلات الصحية، والأمراض المزمنة وتعمل الألياف كعامل طبيعي مضاد للالتهابات، مما يساعد على تقليل الالتهاب في جميع أنحاء الجسم وربما يقلل من خطر الإصابة بمشاكل صحية مختلفة.

3. تنظيم امتصاص السكر "بالنسبة لأولئك الذين يتطلعون إلى استقرار مستويات السكر في الدم، فإن الألياف أفضل شئ ومن خلال تنظيم امتصاص السكر في مجرى الدم، فإن الألياف تساعد على منع الارتفاعات الحادة والانهيارات، مما يجعله عنصرًا أساسيًا في النظام الغذائي المناسب لمرض السكري.

4. تعزيز حساسية الأنسولين تأثير الألياف لا يتوقف عند التحكم في السكر. كما أنه يساهم في تحسين حساسية الأنسولين، وهو عامل حاسم في إدارة مرض السكري والحفاظ على الصحة الأيضية بشكل عام.

5. تعزيز عملية الهضم والسيطرة على الشهية إن دمج المزيد من الألياف في وجباتك اليومية يمكن أن يحسن أداء جهازك الهضمي. إنه يعزز الهضم الصحي، ويساعد في التحكم في الشهية، ويساهم في الشعور العام بالشبع، مما يسهل إدارة وزنك.