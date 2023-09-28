أستاذ أمراض الباطنة: النظام الغذائي والأدوية يكملون بعضهم ولا ينبغي إلغاء العنصر الدوائي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد أستاذ أمراض الباطنة “عماد علام”، أن النظام الغذائي والأدوية هما نظامان متكاملان، مشيرا إلى أنه لا ينبغي إلغاء النظام الدوائي والاعتماد على العنصر الغذائي فقط.

وأضاف خلال حديثه في برنامج “صباح السعودية”، أنه الدواء وجد في الأساس ليعالج الداء الذي يصيب الإنسان.

وبين أن الأشخاص الذين يعتمدون على النظام الغذائي فقط لمعالجة الأمراض يسيرون في الاتجاه الخاطئ، ناصحا بزيارة الطبيب لعمل الفحوصات الطبية اللازمة عندما يتعرض الشخص لمشكلة صحية.