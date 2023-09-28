بيروت - نادين محمد -

فوائد الاحماء قبل التمرين كثيرة. فهو يساعد على القيام بالحركات الرياضية بشكل افضل وبطريقة صحية. كما انه يمنع التعرض للأذى في حال ممارسة التمارين الرياضية المكثفة. ولهذا من المفيد جداً تعلم كيفية القيام به. ويجب دائماً تذكر اهمية اتباع نظام غذائي وحياتي صحي الى جانب ممارسة التمارين الرياضية المختلفة. فهذا يضمن الحصول على افضل نتيجة.

اهمية الاحماء قبل التمرين



من المهم معرفة فوائد الاحماء قبل التمرين وتعلم كيفية القيام بالحركات اللازمة لذلك. فهذا يساعد الجسم على الاستعداد بأفضل الطرق للرياضة كما انه يمكن ان يحميه من التعرض للاذى.

- تساعد هذه التمارين على تعزيز مرونة عضلات الجسم وعلى اداء الحركات الرياضية بسهولة وبطريقة صحيحة.

- يمكنها ان تحد من احتمال المعاناة من الاصابات المختلفة لأنها تساعد العضلات على الاسترخاء وتحد من تشنجها.

- تعمل هذه التمارين على زيادة تدفق الدم الى العضلات وبالتالي على مدها بالمغذيات التي تحتاج اليها من اجل اداء مهماتها بالطريقة الصحيحة.

- من الفوائد التي تنطوي عليها ايضاً انها تساعد على القيام بالتمارين الرياضية بطريقة جيدة ومن دون اخطاء. كما انها تمكن المفاصل من التحرك بشكل افضل.

- يمكن الاستفادة منها ايضاً من اجل منع الاصابة بالتشنج العضلي والشعور بالالم. فهي ترفع درجة حرارة العضلات وتسهل استرخاءها.

نصائح للقيام بالاحماء قبل الرياضية



اذاً فوائد الاحماء قبل الرياضة كثيرة لكن لا يمكن القيام بتمارينه بطريقة عشوائية. فمن المهم الالتزام ببعض القواعد الاساسية.

- عدم المبالغة. اياً يكن نوع التمارين التي ستتم ممارستها بعد ذلك من الافضل ان تراوح مدة التحمية بين 5 و10 دقائق كحد اقصى.

- من المهم ان يكون هذا التمرين مناسباً لنوع الرياضة التي يراد ممارستها. فإذا اراد شخص ما الركض مثلاً يمكنه ان يقوم بالاحماء عن طريق المشي السريع مثلاً. ويمكن ايضاً في حالات الرياضات الاخرى ممارسة بعض الحركات المفيدة ومنها لف الرقبة او الحوض ورفع الذراعين وغير ذلك.

- عدم ممارسة التمارين التي تتطلب البقاء بوضعية ثابتة لبعض الوقت مثل الجلوس على الارض. فهذا يقلل من فاعلية الحركات كما انه لا يحمي من الاصابات.

- اثناء القيام بهذا النوع من الحركات الاحمائية من الضروري التركيز اي الحفاظ على انتظام الحركة وتناسقها خلال المدة المحددة لأدائها.

انواع الاحماء



بعد التعرف على فوائد الاحماء قبل التمرين وبعض النصائح الضرورية للقيام به من دون اخطاء، من المهم معرفة عدد من انواعه وحركاته.

- رفع الذراع الى اعلى والقيام بلفه ببطء في اتجاه عقارب الساعة ثم عكسه 20 مرة.

- لف الكتف على الصدر ووضع اليد المقابلة عليه لمدة لا تقل عن 20 ثانية.

- المشي لمدة 3 الى 5 دقائق على ان يتم تحريك الذراعين الى الاعلى ثم الاسفل بالتزامن مع ذلك.

- لف الجذع والرقبة والذارعين الرقبة بشكل دائري في اتجاه عقارب الساعة وعكس ذلك 20 مرة.

- وضع اليدين على الارداف والقيام بحركة دائرية بواسطة الحوض 10 مرات في اتجاه حركة عقارب الساعة وعكسها.

- الوقوف ورفع الركبة اليمنى ولمسها بالمرفق الايسر ثم اعادتها الى وضعيتها الاساسية ورفع الركبة اليسرى ولمسها بالمرفق الايمن على ان يتم تكرار ذلك 30 مرة.



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