شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ طب أطفال: تطعيم الأنفلونزا ضروري للطفل.. وهذه طرق الوقاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أحمد البليدى، أستاذ طب الأطفال والصدر والحساسية ورئيس قسم طب الأطفال الأسبق بجامعة القاهرة، أن الأنفلونزا مرض تنفسي معدى تختلف شدتها من الحالات الخفيفة للشديدة وقد تؤدى للوفاة، تنتقل العدوى من اللعاب أو السعال من شخص لآخر.

وأوضح، فى تصريح ل"الخليج 365"، أن تطعيم الأنفلونزا ضروري بشكل خاصة للأطفال تحت سن ٥ سنوات لأنهم أكثر عرضة للإصابة بمضاعفات فى حال الإصابة بمضاعفات، ويجب أيضا على الحوامل أخذ لقاح الأنفلونزا لتعزيز مناعة الأم والجنين ضد الأنفلونزا.

وتابع قائلا إن مفعول التطعيم يبدأ بعد أسبوعين من الحصول عليه، ويجب الحصول عليه لأى شخص فوق عمر الـ ٦ شهور.

وأشار الدكتور أحمد البليدى إلى أن فترة حضانة فيروس الأنفلونزا تتراوح من يوم لأربعة أيام، وتشمل الأعراض سخونية ،وألم العضلات ،ورشح ،وزكام، مشيرا إلى أن التفرقة بين أعراض الأنفلونزا وغيرها من الأمراض صعبة لتشابه الأعراض بشكل كبير.

وأكد أن الانفلونزا مرض خطير وقد تؤدى لأزمة قلبية وتؤدي للوفاة، حيث إنه وفقا للدراسات تزيد معدل النوبات القلبية أكبر 6 مرات مع الإصابة بالأنفلونزا، بحسب "نيو انجلاند جورنال أوف ميديسين ".

وأوضح أن ٨٠% من وفيات الأطفال بسبب مضاعفات الأنفلونزا لم يحصلوا على تطعيم الانفلونزا، بحسب الاحصائيات فى الولايات المتحدة الأمريكية.

وعن أبرز طرق الوقاية بعد الحصول على التطعيم أوضح البليدى أن النظافة الشخصية وغسل اليدين وتجنب لمس العين والتباعد الاجتماعي والسعال فى منديل ورقى والتخلص منه وارتداء الكمامة.