شكرا لقرائتكم خبر عن استشارى أطفال: العلاج الوقائى للفيروس المخلوى ضرورة لحديثى الولادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد صلاح شبيب، استشارى طب الأطفال وحديثى الولادة بمستشفى شبرا العام، أن الفيروس المخلوى التنفسي من الأمراض الشائعة بين الأطفال والتى تزداد حدته فى فصل الشتاء، مضيفا أن هذا الفيروس يكون أكثر خطورة على الأطفال حديثي الولادة.

وأكد فى تصريح خاص لـ"الخليج 365" أن هناك دواء وقائى للفيروس المخلوى التنفسى فى مصر وتم إطلاقه مؤخرا ويمكن أن يحصل عليه الأطفال حديثي الولادة، لأنهم أكثر عرضة لمضاعفات هذا الفيروس الذى تتشابه أعراضه مع الأنفلونزا.

وأشار إلى أن هذا الدواء الوقائى يمكن أن يحصل عليه الأطفال فى مصر حاليا من بداية شهر سبتمبر وحتى شهر مارس لإعطاء مناعة ضد الفيروس المخلوى التنفسى وهو علاج مناعى.

وأضاف أن الدواء الجديد وافقت عليه هيئة الدواء المصرية وتم اعتماده فى أكثر من 45 دولة حول العالم، حيث يحتوى على مادة باليفيزوماب Palivizumab.

وتابع: "إن هذه المادة الفعالة تعمل كجسم مضاد للفيروس المخلوى التنفسى كعقار وقائى من الفيروس .

وأوضح أن الأطفال حديثى الولادة الذين لديهم مشاكل الجهاز التنفسى والقلب والأمراض الوراثية أكثر عرضة للإصابة بالفيروس المخلوى التنفسى.