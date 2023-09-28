شكرا لقرائتكم خبر عن طفرة فى علاج سرطان الرئة.. التوصل لأدوية فعالة تؤخذ بالفم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور عمرو شفيق أستاذ علاج الأورام ومدير مستشفى الأورام بطب عين شمس، "الدمرداش "، خلال المؤتمر العربى الأفريقى الدولى للسرطان المنعقد حاليا بالقاهرة، أنه حدث تطور كبير فى أدوية علاج سرطان الرئة، حيث ظهر 20 دواء وأصبحت متاحة لمرضى سرطان الرئة خلال 10 سنوات، وجميعها أدوية فعالة، ويتم اختيار كل دواء بناء على مواصفات كل مريض، وحاليا يتم شفاء مريض سرطان الرئة المنتشرة.

واضاف، أن هناك أدوية يمكن تناولها عن طريق الفم 50% من أدوية سرطان الرئة هى أقراص تؤخذ عن طريق الفم، وتأتى بنتائج عالية.

وأوضح، أن الورم حتى إذا وصل إلى المخ يمكن السيطرة عليه وعلاجه بالأدوية التى تؤخذ على شكل أقراص عن طريق الفم ويمكن تناولها فى المنزل فى بعض أنواع سرطانات الرئة، ونسب الاستجابة لعلاج الأورام المنتشرة بالمخ يمكن علاجها بأقراص عن طريق الفم وتشفى تماما بنسبة تصل لأكثر من 95%.

وأكد، أن المبادرات الرئاسية حققت طفرة فى علاج المصريين سواء فى سرطان الرئة والثدى وغيرها وأصبحت العلاجات يتم توفيرها مجانا على نفقة الدولة والتامين الصحى، موضحا إن التدخين يسبب الاصابة بسرطان الرئة موضحا إن سرطان الرئة قد يصيب بعض المدخنين وقد لا يصيب البعض الآخر حسب الجينات ولكن لا يمكن أن نتنبأ بإمكانية اصابة الشخص من عدمه بسرطان الرئة نتيجة التدخين وبالتالى فان منع التدخين يحمى من الاصابة بسرطان الرئة.

وقال، إن معرفة الجينات أدت لفهم المرض ، مشيرا الى انه على مدى سنوات من تاريخنا فى علاج سرطان الرئة لم يكن هناك علاجات تسيطر على المرض إلا أدوية محدودة وحدث حاليا تطورا كبيرا فى أورام الرئة وأصبح تشخيص كل مريض وعلاجه على حده ويتم وضع خطة علاج لكل مريض ويتم عمل تحليل على مستوى الجينات لتحديد نوع سرطان الرئة لتحديد العلاج الذى يمكن أن يسيطر على المرض.

من جانبه قال الدكتور رامى غالى رئيس المؤتمر العربى الأفريقى للاورام ،رئيس المؤتمر، انه تم مناقشة أورام الرئة والبروستاتا بالاستعانة بالخبراء من مختلف التخصصات، موضحا إن أورام البروستاتا يتم علاجها حاليا بالعلاج الاشعاعى متعدد الشدة وهو أصبح بديل للجراحة لعلاج سرطان البروستاتا، ويؤدى إلى الشفاء التام بمضاعفات قليلة، ويتم استخدام العلاج الاشعاعى متعدد الشدة لتوصيل العلاج الاشعاعى بالجرعة المناسبة دون المساس بالخلايا السليمة وبدون أضرار .

وقال، إن علاج سرطان الرئة بالعلاج المناعى أحدث ثورة فى العلاج وهى حاليا متوافرة فى مصر .

يذكر، إن المؤتمر عقد تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وبحضور الدكتور محمد لطيف الرئيس التنفيذى للمجلس الصحى المصرى ، والدكتور محمد حسانى مساعد الوزير للمبادرات الرئاسية، والدكتورة ايناس عبد الحليم عضو البرلمان، والدكتورة لبنى عز العرب رئيس قسم الأورام بطب عين شمس، والدكتورة ابتسام سعد الدين أستاذ علاج الأورام بطب قصر العينى، وعدد كبير من الخبراء المتخصصين فى مجال الأورام.