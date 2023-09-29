شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن أولى علامات الإصابة بسرطان "المعدة" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت الدكتورة كاتي كاسراي، الطبيبة العامة في عيادة لندن العامة، عن أربع "علامات " للإصابة بسرطان المعدة.

ويمكن أن تظهر العلامات في المراحل المبكرة جدا من سرطان المعدة. وتشمل:

اقراء ايضاً :

- الشبع/الامتلاء المبكر.

- فقدان الوزن غير المبرر.

- التعب.

- حرقة المعدة المستمرة.

أعراض أخرى لسرطان المعدة

من جهتها أدرجت مؤسسة أبحاث السرطان في المملكة المتحدة المزيد من أعراض سرطان المعدة التي يجب الانتباه إليها، مثل:

- صعوبة في البلع (عسر البلع).

- ألم في البطن.

- الشعور بالمرض.

- براز داكن اللون.