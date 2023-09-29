شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن أولى علامات الإصابة بسرطان "المعدة" والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - كشفت الدكتورة كاتي كاسراي، الطبيبة العامة في عيادة لندن العامة، عن أربع "علامات " للإصابة بسرطان المعدة.
ويمكن أن تظهر العلامات في المراحل المبكرة جدا من سرطان المعدة. وتشمل:
اقراء ايضاً :
- الشبع/الامتلاء المبكر.
- فقدان الوزن غير المبرر.
- التعب.
- حرقة المعدة المستمرة.
أعراض أخرى لسرطان المعدة
من جهتها أدرجت مؤسسة أبحاث السرطان في المملكة المتحدة المزيد من أعراض سرطان المعدة التي يجب الانتباه إليها، مثل:
- صعوبة في البلع (عسر البلع).
- ألم في البطن.
- الشعور بالمرض.
- براز داكن اللون.