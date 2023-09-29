شكرا لقرائتكم خبر عن حافظ على نسبته فى الدم.. كيف يؤثر مرض السكرى على أعضاء الجسم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرض السكري يمكن أن يؤثر على أعضاء الجسم مثل العيون والكلى والأعصاب ، فإذا لم يتم السيطرة على مرض السكري في الوقت المناسب، فقد يؤدي ذلك إلى تطور أمراض مصاحبة مختلفة، مثل السمنة وأمراض الكلى واعتلال الشبكية، و مدى إصابة الأعضاء يتأثر في الغالب بمدى شدة الحالة ومدتها، وفقا لما نشره موقع onlymyhealth





تأثير مرض السكري على أعضاء الجسم

القلب

يمكن أن يزيد مرض السكري من فرص الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية،ويؤدي ارتفاع مستويات السكر في الدم في جسمك إلى إتلاف الأوعية الدموية ويؤدي إلى تصلب الشرايين، ويساهم أيضًا في ارتفاع ضغط الدم، وهو عامل خطر آخر للإصابة بأمراض القلب.

الكلى

وفقا للمجلة السريرية للجمعية الأمريكية لأمراض الكلى (CJASN)، فإن 40٪ من مرضى السكري يعانون من مرض الكلى السكري، وهو السبب الأكثر شيوعا لمرض الكلى المزمن (CKD) في جميع أنحاء العالم.

اعتلال الشبكية السكري

يمكن أن يسبب مرض السكري اعتلال الشبكية السكري، مما يؤدي إلى إتلاف الأوعية الدموية في شبكية العين. وهذا يمكن أن يؤدي إلى مشاكل في الرؤية، وفي الحالات الشديدة، إلى العمى. ومن ثم، فإن فحوصات العين المنتظمة ضرورية لاكتشاف هذه المشكلات وإدارتها مبكرًا.

الأعصاب (الاعتلال العصبي)

ارتفاع مستويات السكر في الدم يمكن أن يؤدي إلى تلف الأعصاب في جميع أنحاء الجسم، مما يسبب الاعتلال العصبي. قد تشمل أعراضه الوخز والخدر والألم وضعف العضلات، وغالبًا ما يكون ذلك في اليدين والقدمين. لذلك، من الضروري الحفاظ على التحكم المناسب في نسبة السكر في الدم لإبطاء تطور الاعتلال العصبي.

حكة في الجلد

بصرف النظر عن قلبك وأعصابك، يمكن أن يؤثر مرض السكري على بشرتك أيضًا. ويمكن أن يؤثر مرض السكري على صحة الجلد، مما يسبب الجفاف والحكة. كما أن الجروح قد تلتئم بشكل أبطأ، وتكون الالتهابات الجلدية أكثر شيوعًا. إذا كنت مصابًا بمرض السكري، فيجب عليك ممارسة العناية الجيدة بالبشرة وإجراء فحوصات منتظمة.

قدم

يؤدي مرض السكري إلى ضعف الدورة الدموية وتلف الأعصاب في القدمين. وتصبح أكثر عرضة لتقرحات القدم والالتهابات. ومن ثم، فإن العناية المنتظمة بالقدم والأحذية المناسبة ضرورية إذا كنت مصابًا بالسكري.