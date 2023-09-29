نجمات اعترفن بمعاناتهن من الإكتئاب...آخرهن انجلينا جولي

بيروت - نادين محمد - عانت الكثير من النجمات من مرض الاكتئاب لأسباب عديدة نفسية وصحية وغيرها، الا ان القليل منهن كشفن عن معاناتهن مع الاكتئاب المنتشر بقوة في الوسط الفني، وفضلن الاعتراف به الى العلن ليتشاركن هذه المشكلة مع جمهورهن، نستعرض هؤلاء النجمات.
نجمات عانين من الاكتئاب:
النجمات مثلهن مثل أي شخص في هذه الحياة، على الرغم من الشهرة الا أنهن يعانين من لحظات ضعف واكتئاب تعرفي على أبرزهن هنا.
أنجلينا جولي
آخر النجمات اللاتي اعترفن بمعاناتهن من مرض الاكتئاب النجمة العالمية انجلينا جولي بعد ان نقلت مصادر مقربة منها عن معاناتها من مرض الاكتئاب مما سبب ضجة كبيرة وسط جمهورها ومواقع التواصل الاجتماعي، خاصة وانها عينت مؤخراً ابنتها فيفيان البالغة من العمر 15 عاماً موظفة لديها بخطوة رآها الجميع غريبة.
بيلا حديد
وكانت عارضة الأزياء العالمية بيلا حديد سبقت أنجلينا باعترافها عن معانتها من مرض الاكتئاب وشاركت الأمر مع جمهورها، حيث كشفت عن معاناتها من مرض الاكتئاب الشديد، ونشرت صورًا توثّق لحظات ضعفها ومرضها في حسابها عبر انستقرام، كما أعلنت عن رغبتها في مشاركة تجربتها مع الاكتئاب والتوتّر، لإلهام الآخرين مثلما ألهمها مقطع فيديو لويلو، ابنة الممثّل الأميركيّ ويل سميث وحديث الأخيرة عن مشاعر الخوف والتوتّر والأسئلة الوجودية التي يعاني منها الأشخاص.
أديل
وتحدثت النجمة العالمية أديل بشكل صريح، عن معركتها مع اكتئاب ما بعد الولادة، حيث أكدت أنها عانت كثيراً، خاصة أنها حاولت إخفاء ذلك لوقت طويل، فلم تتحدث مع أي شخص حول مرضها، وحياتها النفسية التي كانت تقاتل من أجلها.
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كيندال جينر
بالرغم من الحياة الفارهة، التي تعيشها سيدات كارداشيان ، فإنهن كثيراً ما يكشفن عن المعاناة النفسية التي يعشنها، خاصة كيندال جينر، التي أكدت في مقابلة إعلامية، معاناتها من مرض القلق الدائم، ونوبات الهلع التي توقظها في منتصف الليل.
ليدي غاغا
حققت النجمة العالمية ليدي غاغا الكثير من الشهرة في الغناء والتمثيل، لكن ذلك لم يمنع المرض النفسي من معرفة طريقها، حيث أكدت أنها عانت عام 2016، من اضطراب ما بعد الصدمة.
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غادة عبد الرازق
وتحدثت النجمة المصرية غادة عبدالرازق عن تعرضها لسنوات طويلة من مرض الاكتئاب والوسواس القهري، الذي دفعها إلى محاولة الانتحار، وزيارتها الطبيب النفسي لمدة وصلت إلى 18 عاماً.
أصالة نصري
كذلك النجمة السورية، أصالة، صرحت من قبل بأنها تزور طبيبها النفسي باستمرار، حتى تتمكن من التعافي من آثار الطلاق من زوجها السابق طارق العريان.
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أنغام
النجمة المصرية أنغام أيضاً صرحت بشكل علني في أحد البرامج التلفزيونية عن تناولها لأدوية مضادة للاكتئاب لمدة 5 سنوات، لكنها اضطرت إلى إيقاف العلاج للعودة إلى حياتها الطبيعية، بعدما إصابتها بتبلد المشاعر.
هند صبري
النجمة هند صبري لجأت إلى الطبيب النفسي، بعد انفصال والديها عندما كانت لاتزال طفلة صغيرة، ومرة أخرى عندما دخلت عالم التمثيل والفن، مصرحة بالقول: "جميعنا مجانين ونعاني أمراضاً نفسية، وفي بعض الأحيان نحتاج إلى شخص يساعدنا على استعادة التوازن بعد الصدمات القاسية في حياتنا".
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