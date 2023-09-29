شكرا لقرائتكم خبر عن في يوم القلب العالمي.. معلومات مهمة عن النوبات القلبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتشر في الآونة الأخيرة النوبات القلبية على مستوى العالم، التي قد تؤدي للوفاة، وخلال هذا التقرير سنتعرف على أعراض وأهم النصائح للوقاية من النوبات القلبية، وذلك وفقا لتصريح خاص لليوم السابع، للدكتور أحمد السواح استشاري القلب في معهد القلب المصري.





أشار استشاري القلب إلى بعض الأعراض التي يجب توخي الحذر منها لأنها علامة علي الإصابة بالنوبات القلبية، ومنها:

-ألم في الصدر ويوصف أنه شعور بالضغط أو الثقل أو الضيق أو الضغط على صدرك.

-ألم في أجزاء أخرى من الجسم كالذراعين والرقبة والظهور والبطن.

-شعور بالدوار والدوخة.

-التعرق الشديد.

-ضيق في التنفس.

-الشعور بالإرهاق والتعب.

-السعال.

وقدم استشاري القلب، أبرز وأهم النصائح للوقاية من الأزمات القلبية، ومنها:

-التخلص من الوزن الزائد، يعد من أهم النصائح لأن تراكم الدهون يتسبب في ارتفاع نسبة الكولسترول في الدم، والعديد من الأضرار الأخرى.

-الابتعاد قدر الإمكان عن التوتر والقلق لأنها عوامل تزيد من الإصابة بالنوبات القلبية.

-تناول أطعمة صحية غنية بجميع العناصر الغذائية وخالية من الدهون.

- متابعة قياس ضغط الدم بشكل مستمر لتجنب ارتفاع نسبته لأنها تزيد من فرص الإصابة بنوبات القلب.

-ممارسة الرياضة يوميا لمدة نص ساعة.

-اخذ قسط كافي وجيد من النوم.

-الإقلاع عن التدخين.