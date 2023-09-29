شكرا لقرائتكم خبر عن "اللحوم أم الدواجن؟" طبيب بيطرى يوضح أيهما أكثر فائدة للصحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد حمدى مدير إدارة المجازر والتفتيش بسوهاج، إن اللحوم نوعان ،هما: لحوم حمراء "اللحوم العجالي والضأن والجملي"، ولحوم بيضاء "الفراخ والطيور المختلفة والأرانب، والأسماك"، مشيرا إلى أن اللحوم البيضاء أفضل صحياً من اللحوم الحمراء، لأن اللحوم البيضاء خفيفة على المعدة ولا تسبب مشاكل القلب والشرايين على عكس اللحوم الحمراء .

وأوضح حمدى، أن من فوائد اللحوم البيضاء:

1- اللحوم البيضاء خفيفة على المعدة وأسهل في المضغ .

2- مفيدة جداً في حالات مثل: هشاشة العظام أو إلتهاب المفاصل، وغنية بالفوسفور وهو معدن أساسي يدعم الأسنان والعظام، بالإضافة إلى وظائف الكلى والكبد والجهاز العصبي المركزي.

3- للحفاظ على حياة صحيّة والحفاظ على قلب سليم، لأن تناول صدور الدجاج يقلل ويتحكم في مستويات الهوموسيستين .

4- فيتامين B الموجود في كبد الفراخ يقلل من مشاكل الجلد، تشقق الشفايف، إلتهاب اللسان، تجديد الجلد الجاف أو التالف، وفيتامين B6 أو فيتامينات B complex تحافظ على الإنزيمات والتفاعلات الخلوية الأيضية، وتحافظ على الأوعية الدموية قوية مع الحفاظ على مستويات عالية من الطاقة وتقوية عملية التمثيل الغذائى.

5- اللحوم البيضاء هي مصدر أعلى للبروتين وتحتوي على نسبة دهون أقل، وتحتوي اللحوم الحمراء على مستويات أعلى من الدهون ولكن اللحوم البيضاء تحتوي أيضًا على مستويات أعلى من المعادن زي الحديد والزنك.

6- اللحوم البيضاء تقلل التعرض لمرض السكري، السكتة الدماغية، أمراض القلب التاجية، زيادة الوزن، وبعض أنواع السرطان والأمراض المزمنة.

7- الدواجن غنية بالأحماض الأمينية، وإعادة بناء خلايا الجسم ونموها، ومهمة لتقوية الجهاز المناعي فى الجسم ونضارة الشعر.

8- السمك غنى بأوميجا 3؛ الذى يقلل الكوليسترول ويدعم صحة الأوعية الدموية، ويدعم الجهاز العصبى فى الجسم.