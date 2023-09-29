شكرا لقرائتكم خبر عن ماتتوترش.. استشاري يقدم نصائح للسيطرة على آلام العصب الخامس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

العصب الخامس هو المسئول عن انتقال الإشارة العصبية من الوجه إلى الدماغ، وهناك من يعانى فجأة من آلام ومشكلات به دون سابق إنذار، فمن أبرز أعراضه حسبما أوضح الدكتور عادل محمد استشارى الأعصاب بقصر العينى، وجود ألم بالوجه وغالبا ما يكون نصفا دون آخر، قد يشعر بألم أو خدر فى الأذن وأعلى الرأس، وقد تتزايد هذه الاضطرابات تدريجيا، حتى تصل الي الأماكن التى يغذيها العصب الخامس، بأن يشعر المريض تدريجيا بآلام فى العينين والفم والأسنان والأذن والجانب كامل من الوجه والرقبة فى بعض الأحيان.

وأوضح الدكتور عادل أن أسبابه ليست واحدة، ولكن يمكن وبسهولة السيطرة عليه تدريجيا وعلى آلامه المبرحة، التى تتزايد بوتيرة سريعة فى كثير من الحالات، مما يعرقل الشخص عن أداء مهامه اليومية ولا يتحمل تدريجيا آلامه، فضلا عن اختلال درجة وعيه وتركيزه وتنخفض قدراته الجسدية والبدنية.

ووجد أن هناك علاقة كبيرة وواضحة بين التوتر والعصبية وبين الإصابة بآلام العصب الخامس، ففى كثير من الحالات وجد أنه الاضطراب الأكثر شيوعا بين مرضي نوبات التوتر والاكتئاب، وهو ما يجعل المريض عرضة لاضطراباته وآلامه المستمرة والمتكررة.

لذا ينصح استشارى الأعصاب بضرورة البعد عن التوترات اليومية البسيطة وكذا الكبيرة، لأنها تدريجيا يكون لها تأثير على الجسم والعصب الخامس بشكل خاص.

وينصح بممارسة نشاط بدني يومي يقلل من الضغوط النفسية وتراكم التوترات، كرياضة المشي أو الجري أو التنزه، أو بعض النشاطات الاجتماعية ومقابلة الاصدقاء لتخفيف حدة التوتر، واذا كان الاكتئاب أو التوتر مرضيا ولا يمكن السيطرة عليه يجب استشارة الطبيب المختص الذي يساعد فى السيطرة على تلك الاضطرابات، كما أن الاستشارة السريعة عند الشعور بالاعتراض الأولية لالتهاب العصب الخامس أمر ضروري حتي لا تتفاقم الآلام ويتفاقم الوضع.