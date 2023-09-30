شكرا لقرائتكم خبر عن اختبارات دم تكشف مبكرا عن احتمالات الإصابة بالنوبات القلبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - معرفة أعراض حالات النوبات القلبية مبكرا تساعد فى تجاوزها، ويستخدم الأطباء اختبارات الدم المختلفة لتقييم صحة القلب، ووفقا لموقع " healthsite"، إذا اشتبه الطبيب في إصابة شخص ما بنوبة قلبية، فمن المحتمل أن يستخدم اختبار دم التروبونين لتأكيد التشخيص، حيث يوفر اختبار الدم هذا تشخيصًا سريعًا ودقيقًا لنوبة قلبية أو نوبة قلبية وشيكة.

ما هي النوبة القلبية

تدل كلمة نوبة قلبية على خطر وشيك على القلب ووظيفته، وقد يحدث هذا بسبب انسداد أحد الأوعية التاجية المهمة التي تزود عضلة القلب بالدم، ويؤدي تدمير الأنسجة العضلية إلى إطلاق إنزيمات القلب في الدورة الدموية. عادة ما تكون هذه الإنزيمات القلبية بمستويات منخفضة جدًا في الدورة الدموية، وعندما تزيد هذه المستويات بسرعة وتصل إلى مستويات عالية، حيث يتم تشخيص نوبة قلبية أو نوبة قلبية وشيكة.

تتوفر فحوصات التروبونين لتشخيص الأزمة القلبية، وفي المراحل المبكرة من الأزمة القلبية، قد تكون المستويات منخفضة جدًا أو غير قابلة للاكتشاف، لذلك، من الضروري التأكد من خلال القياسات التسلسلية كل 3 إلى 6 ساعات.

كم من الوقت يستغرق تشخيص الأزمة القلبية من خلال اختبارات الدم؟

مع زيادة دقة التشخيص، يتم اكتشاف مستويات منخفضة جدًا من التروبونين باستخدام المعدات الحديثة، وأصبح من الممكن الآن تشخيص النوبات القلبية خلال فترة ساعة واحدة باستخدام فحوصات التروبونين عالية الحساسية، ومع ذلك، قد تكون هناك أسباب أخرى لارتفاع التروبونين ويجب تفسير النتائج من قبل متخصصين طبيين مؤهلين.

ما هو مستقبل تشخيص الأزمة القلبية؟

في المستقبل، قد تصبح أجهزة الكشف عن التروبونين عبر الجلد متاحة مما سيتجنب الحاجة إلى أخذ عينات من الدم بشكل متكرر، وقد يساعد التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي في مراقبة المرضى تحسبًا لنوبات قلبية وشيكة.

كيف يمكن إنقاذ المزيد من الناس من النوبات القلبية؟

عند دمجها مع تخطيط كهربية القلب وأدوات التشخيص الأخرى مثل تخطيط صدى القلب وتصوير الأوعية المقطعية ودراسات الإجهاد، تكون الدقة المتزايدة لقياسات التروبونين عالية جدًا.