شكرا لقرائتكم خبر عن بطلها وخليك نشيط..أكلات تشعرك بالخمول والكسل أبرزها السكريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتحكم الطعام الذي نتناوله فى حالتنا الصحية والنفسية والمزاجية، وحالة الجسم بشكل عام، فطعامك وأكلاتك اليومية، هى التى تحدد ما إذا كنت شخصا نشيطا أم خمولا وكسولا.

أوضح الدكتورعبد المنعم ابراهيم استشاري الباطنة بقصر العيني، أن طبيعة الطعام والنظام الغذائي اليومي، وكذا الرياضي البدني يتحكمون بشكل كبير في الحالة الصحية وحالة نشاط الجسم من عدمه، وبالطبع فهناك الكثير من الأطعمة التى تسبب حالة الخمول والكسل لما بعدها من سكريات زائدة ودهون عالية تتسبب فى زيادة الطاقة بشكل سريع ولكن لفترة قصيرة ثم يشعر بعدها الشخص بخمول شديد ومضاعف.

ومن أبرزها :

السكريات والحلويات والحلوي والأطعمة التى تحتوى علي نسب عالية من السكر، تسبب انتعاشا مفاجئا ثم فجأة ينقلب إلى خمول شديد .

الأطعمة المقلية لذيذة الطعم عالية الضرر، معقدة فى هضمها ودهونها سبب كبير فى الشعور بالكسل والامتلاء الشديد.

المشروب عال الكافيين أو مشروب الطاقة أحد أهم الانواع التى تسبب حالة من الانتعاش قصير المدى جدا وبعدها يحدث خمول شديد.

الدقيق الأبيض وكل الأكلات التى يتم صنعها منه، سواء الكيك والخبز والبيتزا وغيرها أطعمة تسبب الشعور بالكسل.

الاطعمة السريعة أو الفاست فوود والصوصات التى تضاف إليها كلها غنية بالدهون المعقدة التى تشعرك بعد تناولها بالكسل الشديد والرغبة فى الراحة .

الأكلات الشعبية الثقيلة جدا كالممبار واللحم الغنى بالدهون والمقليات ، كلها أكلات يصعب هضمها وتتطلب مجهودا ولهضمها ما يجعلها سببا كبير فى الشعور بالخمول والكسل والرغبة فى النوم مباشرة بعد تناولها.