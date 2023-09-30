شكرا لقرائتكم خبر عن استشارى يوضح الفرق بين الإصابة بمرض السكرى النوع الأول والثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفشى مرض السكرى فى جميع أنحاء العالم بشكل ملحوظ على مدار السنوات الأخيرة بسبب انتشار السمنة المفرطة وقلة الحركة وزيادة معدل أعمار الأشخاص، وسوف توضح الطبيبة الفرق بين الإصابة بمرض السكرى 1 و2، والمضاعفات الصحية التى يعانى منها مرضى السكرى.

قالت الدكتورة أمل دويدار أستاذ أمراض الباطنة بكلية طب الزقازيق فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن مرض السكرى يشير إلى مجموعة من الاضطرابات الإيض الشائعة التى تشترك فى النمط الظاهرى لارتفاع السكر فى الدم.

أوضحت الطبيبة أن هناك عدة أنواع من من داء السكرى تحدث بسبب مجموعة معقدة من التفاعل بين العوامل الوراثية والعوامل البيئية وقد تم تحديد نوعين من داء السكرى هما داء السكرى 1، وداء السكرى 2 .

الفرق بين مرض السكرى 1 و2وتابعت: "النوع الأول يكون عادة بسبب عدم أفراز هرمون الأنسولين من غدة البنكرياس، وغالبًا ما يصيب الأطفال والشباب فى مرحلة المراهقة فى الغالب تحت سن 30 سنة من العمر، أما بالنسبة للنوع الثانى من السكرى يحدث بسبب زيادة مقاومة الانسولين فى الجسم، وأكثر الفئات المعرضة للإصابة به كبار السن ومرضى السمنة المفرطة ودائما يوجد تاريخ وراثى فى العائلة لهذا النوع من داء السكرى".

مضاعفات صحية لمرضى السكرى هناك العديد من المشاكل الصحية التى من الممكن أن تواجه مرضى السكرى مثل أمراض القلب والكلى وارتفاع ضغط الدم وضعف الرؤية والتهاب الاعصاب، ولذلك يجب سرعة التشخيص والانتظام فى العلاج للحد من تلك المضاعفات الصحية التى تشكل خطورة على مريض السكرى. أعراض الإصابة بالسكرى زيادة كمية البول

العطش المستمر

فقدان الوزن غير المبرر

أوصت الطبيبة مرضى السكرى بنوعيه الأول والثانى بضرورة متابعة نسبة السكر فى الدم باستمرار، بالإضافة لزيارة الطبيب المختص بانتظام كل فترة لتاكد من عدم إصابتهم بأى مضاعفات صحية أخرى السالف ذكرها.