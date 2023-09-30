دراسة تحذر من مادة "الإريثريتول"الموجودة فى مكونات ستيفيا بديل للسكر

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القاهرة - سامية سيد - توصلت دراسة إلى أن الإريثريتول، أحد مكونات نبات ستيفيا، وهو بديل للسكر، مرتبط بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، حيث أظهرت الدراسة أن المحليات الشعبية الخالية من السعرات الحرارية مرتبطة بالاصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، فقد تم ربطها بتجلط الدم والسكتة الدماغية والنوبات القلبية والوفاة، وذلك وفقًا لما ذكرته شبكة "CNN" الإخبارية.



بدائل السكر تسبب مشاكل ضحية

وقال الدكتورستانلي هازن، مؤلف الدراسة الرئيسي، ومدير مركز تشخيص أمراض القلب والأوعية الدموية والوقاية منها، في معهد كليفلاند كلينيك للأبحاث، إن "درجة الخطر لم تكن متواضعة" ، مشيرا إلى أن الأشخاص الذين لديهم عوامل خطر للإصابة بأمراض القلب، مثل مرض السكري ، كانوا أكثر عرضة مرتين للإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية إذا كان لديهم أعلى مستويات من مادة الإريثريتول في دمائهم، وفقًا للدراسة التي نشرت في 27 فبراير في مجلة Nature Medicine.

وقال هازن: "إذا كان مستوى الإريثريتول في الدم لديك أعلى 25% مقارنة بـالحد الأدنى، كان هناك خطر أعلى بمقدار الضعفين للإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، إنه يتساوى مع أقوى عوامل الخطر القلبية، مثل مرض السكري.

كشفت الأبحاث المخبرية والحيوانية الإضافية المقدمة في الورقة أن الإريثريتول يبدو أنه يتسبب في تجلط الصفائح الدموية بسهولة أكبر، يمكن أن تنفصل الجلطات وتنتقل إلى القلب، مما يؤدي إلى نوبة قلبية، أو إلى الدماغ، مما يؤدي إلى سكتة دماغية.

وردا على الدراسة، قال مجلس مراقبة السعرات الحرارية، وهو اتحاد صناعي، لشبكة CNN إن نتائج هذه الدراسة تتعارض مع عقود من البحث العلمي الذي يظهر أن المحليات منخفضة السعرات الحرارية مثل الإريثريتول آمنة، كما يتضح من الموافقات التنظيمية العالمية لاستخدامها.

وقال روبرت رانكين عضو المجلس، إن النتائج "لا ينبغي استقراءها على عامة السكان، لأن المشاركين في التدخل كانوا بالفعل أكثر عرضة لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

ما هو الإريثريتول؟

مثل السوربيتول والزيليتول، الإريثريتول هو كحول سكري، وهو كربوهيدرات موجودة بشكل طبيعي في العديد من الفواكه والخضروات، ويحتوي على حوالي 70% من حلاوة السكر، ويعتبر خاليًا من السعرات الحرارية، بحسب الخبراء .

يتم تصنيع الإريثريتول صناعيًا بكميات كبيرة، وليس له مذاق طويل الأمد، ولا يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم، وله تأثير ملين أقل من بعض كحوليات السكر الأخرى.

وقال هازن، الذي يدير أيضًا مركز الميكروبيوم وصحة الإنسان في كليفلاند كلينك: إن الإريثريتول مثل السكر، وطعمه مثل السكر، ويمكنك استخدامه في الخبز، مضيفا، إنه مادة مضافة تحظى بشعبية كبيرة لنظام الكيتو وغيرها من المنتجات والأطعمة منخفضة الكربوهيدرات التي يتم تسويقها لمرضى السكري، مؤكدا، إن بعض الأطعمة التي تحمل علامة مرض السكري والتي نظرنا إليها تحتوي على إريثريتول أكثر من أي عنصر آخر .

وأوضح هازن، إن الإريثريتول هو أيضًا أكبر مكون من حيث الوزن في العديد من منتجات ستيفيا، نظرًا لأن ستيفيا أحلى بحوالي 200 إلى 400 مرة من السكر، فإن هناك حاجة إلى كمية صغيرة فقط في أي منتج، الجزء الأكبر من المنتج عبارة عن إريثريتول، الذي يضيف المظهر والملمس البلوري الشبيه بالسكر الذي يتوقعه المستهلكون.

العلاقة بين الإريثريتول ومشاكل القلب والأوعية الدموية

وقال هازن، إن اكتشاف العلاقة بين الإريثريتول ومشاكل القلب والأوعية الدموية، كان محض الصدفة، مضيفا، إنه لم نتوقع هذا أبدًا، لم نكن نبحث عنه، حيث كان لبحث هازن هدف بسيط، وهو العثور على مواد كيميائية أو مركبات غير معروفة في دم الشخص والتي قد تتنبأ بخطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية أو الوفاة في السنوات الثلاث المقبلة، وللقيام بذلك، بدأ الفريق في تحليل 1157 عينة دم من الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بأمراض القلب، تم جمعها بين عامي 2004 و2011.

وقال هازن: "لقد وجدنا هذه المادة التي يبدو أنها تلعب دورا كبيرا، لكننا لم نعرف ما هي"، "ثم اكتشفنا أنه كان إريثريتول.

وأوضح، إن جسم الإنسان ينتج الإريثريتول بشكل طبيعي ولكن بكميات منخفضة لا تفسر المستويات التي تم قياسها، ولتأكيد النتائج، اختبر فريق هازن مجموعة أخرى من عينات الدم من أكثر من 2100 شخص في الولايات المتحدة و833 عينة إضافية جمعها زملاء في أوروبا حتى عام 2018، وكان حوالي 3 أرباع المشاركين في المجموعات السكانية الثلاثة يعانون من مرض الشريان التاجي، وارتفاع ضغط الدم، ونحو الخمس مصابون بمرض السكري، وكان أكثر من نصفهم من الذكور في الستينيات والسبعينيات من العمر.

وفي جميع المجموعات السكانية الثلاثة، وجد الباحثون أن المستويات الأعلى من الإريثريتول كانت مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية أو السكتة الدماغية أو الوفاة في غضون 3 سنوات.

لكن لماذا؟ لمعرفة ذلك، أجرى الباحثون المزيد من الاختبارات على الحيوانات والمختبرات واكتشفوا أن الإريثريتول "يسبب تجلط الدم" أو تخثر الدم، على حد قول هازن، مؤكدا، إن التجلط ضروري في جسم الإنسان، وإلا فإننا سننزف حتى الموت من الجروح والإصابات، نفس العملية تحدث باستمرار داخليًا أيضًا.

قال هازن، تتعرض الأوعية الدموية لدينا دائمًا للضغط، وتحدث تسربًا، وتقوم الصفائح الدموية بسد هذه الثقوب باستمرار طوال الوقت، ومع ذلك، فإن حجم الجلطة التي تصنعها الصفائح الدموية يعتمد على حجم المحفز الذي يحفز الخلايا، على سبيل المثال، إذا كان المحفز 10% فقط، فإنك تحصل على 10% فقط من الجلطة، مضيفا، "لكن ما نراه مع الإريثريتول هو أن الصفائح الدموية تصبح فائقة الاستجابة، مجرد 10% من المنشط ينتج 90% إلى 100% من تكوين الجلطة.

وأكد، إنه بالنسبة للأشخاص المعرضين لخطر التجلط والنوبات القلبية والسكتة الدماغية، مثل الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب الحالية أو الأشخاص المصابين بالسكري - أعتقد أن هناك بيانات كافية هنا لنقول الابتعاد عن الإريثريتول حتى يتم إجراء المزيد من الدراسات.

وقال جونز، الذي لم يشارك في البحث، في بيان: "كما لاحظ المؤلفون أنفسهم، فقد وجدوا ارتباطا بين الإريثريتول ومخاطر التخثر موضحا، إنه في الجزء الأخير من الدراسة، شرب 8 متطوعين أصحاء مشروبًا يحتوي على 30 جرامًا من الإريثريتول، وهي الكمية التي يستهلكها كثير من الناس في الولايات المتحدة، وفقًا لما ذكره هازن، وفقًا للمسح الوطني لفحص الصحة والتغذية، الذي يفحص التغذية الأمريكية كل عام، تتبعت اختبارات الدم خلال الأيام الثلاثة التالية مستويات الإريثريتول ومخاطر التخثر، مؤكدا، "إن ثلاثين جراما كانت كافية لرفع مستويات الإريثريتول في الدم ألف مرة، "لقد ظل مرتفعًا فوق العتبة اللازمة لتحفيز وزيادة خطر التخثر خلال اليومين أو الثلاثة أيام التالية، مضيفا، إنه إذا نظرت إلى الملصقات الغذائية الموجودة على العديد من آيس كريم الكيتو، فسترى "قليل السكر" أو "كحول السكر"، وهي مصطلحات تشير إلى الإريثريتول، ستجد أن نصف لتر نموذجي يحتوي على ما بين 26 و45 جرامًا.

قال هازن: "كنت أنا وشريكي في التأليف نذهب إلى متاجر البقالة وننظر إلى الملصقات، "لقد وجد "حلويات" يتم تسويقها لمرضى السكري وتحتوي على حوالي 75 جرامًا من الإريثريتول."

وقالت شبكة CNN الإخبارية، إنه لا يوجد مدخول يومي مقبول، تحدده هيئة سلامة الأغذية الأوروبية أو هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية "FDA"، والتي تعتبر الإريثريتول معترف به بشكل عام على أنه آمن، يحتاج العلم إلى التعمق أكثر في الإريثريتول وبسرعة، لأن هذه المادة متاحة على نطاق واسع في الوقت الحالي.