فوائد العسل الأسود للبشرة تبدأ بالترطيب ولا تنتهي بمحاربة التجاعيد

يجمع العسل الأسود خصائص عدة للبشرة تبدأ بالترطيب، ولا تنتهي بالحفاظ على صحة البشرة؛ إذ إنه يعالج مختلف المشكلات التي قد تُصاب بها البشرة، فهذا السائل الطبيعي ذو اللون الأسود لا تقتصر أهميته على مذاقه الرائع، وإنما تمتد إلى مجال العناية بالبشرة المنزلية، فوائده لا مثال لها لصحة البشرة بشكل عام. وللإفادة منه في مجال العناية بالبشرة المنزلية؛ رصدنا لكِ أهم فوائد العسل الأسود للبشرة.

يجعل البشرة متوهجة

يتمتع العسل بخصائص رائعة تجعل البشرة متوهجة بشكل طبيعي، من خلال مساعدته في تقشير البشرة وإزالة خلايا الجلد الميت، والكشف عن بشرة متجددة موجودة تحت الجلد الميت، وتتمتع بإشراقة لا مثيل لها وتوهج طبيعي لا يمكن الحصول عليه ربما حتى لو استخدمت أهم مستحضرات العناية بالبشرة.

ينظف البشرة

إذا كنتِ قد استخدمتِ الكثير من أنواع غسول الوجه، ولم تجديها مناسبة لك؛ فلا تترددي في استخدام العسل الأسود، فهو بديل طبيعي رائع لغسول الوجه؛ كونه يتمتع بخصائص مضادة للبكتيريا، ويحتوي على الإنزيمات والبروبيوتك المفيدة جداً في تطهير وتنظيف البشرة بشكل فعال، وفتح المسامات المسدودة وإزالة مختلف الشوائب العالقة على البشرة.

يرطب البشرة

فوائد العسل الأسود في تركيب البشرة مذهلة، ويعود ذلك إلى احتوائه على الكثير من الفيتامينات والمعادن التي يسهل اختراقها إلى أعماق طبقات الجلد لتعمل على ترطيبه بفعالية قصوى؛ ففي حالة البشرة الجافة، يبقيها العسل الأسود رطبة وناعمة، أما في حالة البشرة الدهنية؛ فإنه يسهل التوازن بين الزيوت الزائدة والرطوبة، والأهم أنه لا يسبب انسداد المسامات، بل إنه يرطب البشرة من دون سد المسامات والتسبب في ظهور البثور وحب الشباب.

يقشر البشرة

يعمل العسل الأسود على تقشير البشرة بلطف وعالية؛ فيزيل خلايا الجلد الميت، ويعزز من إنتاج خلايا جلدية جديدة؛ ما يمنح البشرة، ولا سيما بشرة الوجه، لمعاناً صحياً رائعاً ونضارة، ويجعلها نَدِيَّة وأكثر إشراقة وحيوية. كما أنه مكون مثالي لتقشير جميع أنواع البشرة، ولا سيما البشرة الحساسة؛ فهو يخفف من احمرارها وتهيجها، ويكافح المشكلات الجلدية المحتملة.

يعمل على تفتيح البشرة وإزالة البقع الداكنة

العسل الأسود هو خيارك الأفضل إذا كنتِ تعانين من اسوداد البشرة والتصبغات وحتى الندبات، كما أنه يساعد في التحكم في مستويات الزهم في الجلد؛ ما يكافح ظهور البثور وحب الشباب وأي عيوب أخرى محتملة.

له خصائص مضادة للتجاعيد

يمتلك العسل الأسود خصائص مضادة لشيخوخة البشرة؛ إذ يسهم في القليل من التجاعيد والخطوط الدقيقة وبقية الآثار التي يتركها التقدم في السن على البشرة؛ نظراً إلى احتوائه على مضادات أكسدة طبيعية تساعد في محاربة التجاعيد، وحماية البشرة من الأضرار البيئة؛ ما يحافظ على البشرة شابة وأكثر حيوية وجمالاً.

قد يهمك أيضا:

تعرف علي أهم وأبرز فوائد العسل الأسود

تعرف علي 5 فوائد رائعة للعسل الاسود