4 أشياء مهمة يجب معرفتها أثناء استعمال أقنعة الموز على شعر

نحلم جميعاً بشعر جميل وصحي. بينما ينعم البعض بها وراثياً، يحتاج البعض الآخر إلى بذل بعض الوقت والجهد لتحقيق أهداف شعرهن. من المؤكد أن اتباع روتين جيد للعناية بالشعر يساعد بالتأكيد، ومع ذلك، هناك خطوة واحدة مهمة لا يجب عليك تخطيها. نحن نتحدث عن استخدام أقنعة الشعر! فوائد أقنعة الشعر عديدة لأنها تساعد على تغذية خصلات شعرك بعمق. يعد الموز من أكثر المكونات شيوعاً في ماسكات الشعر التي تصنعينها بنفسك، حيث يساعد وضع الموز على الشعر في أن يبدو لامعاً ويمنع قشرة الرأس ويرطب فروة رأسك أيضاً. هذه الخصائص تجعل الموز بالتأكيد مفيداً جداً للشعر. ومع ذلك، فنحن هنا مع بعض المؤشرات التي يجب أن تضعيها في اعتبارك أثناء استخدام أقنعة شعر الموز المصنوعة يدوياً!



1- اغسلي قناع الموز جيداً

عندما لا يتم تحضيرها جيداً، تميل أقنعة الشعر بالموز إلى الالتصاق بشعرك. عادةً ما تحتوي هذه الوصفات المصنوعة يدوياً على مكونات أخرى مثل العسل والزيوت واللبن الرائب والمزيد. من المهم جداً غسلها جيداً.إذا لم يتم تنظيف فروة رأسك تماماً بعد استخدام الموز للشعر، فقد يؤدي ذلك إلى تحسس فروة رأسك. يمكن أن تؤدي بقايا الموز في الشعر إلى تفاقم قشرة الرأس وتؤدي أيضاً إلى تحسس فروة الرأس. هذا هو السبب في أنه من المهم جداً غسل خصلات شعرك جيداً بعد وضع الموز على الشعر. ملاحظة: قناع الموز المغذي الذي يتم شراؤه من المتجر يرطب شعرك، بينما يغسل بسهولة فائقة.



2- اهرسي الموز جيداً

غالباً ما يكون وضع أقنعة الشعر التي تصنعيها بنفسك أمراً فوضوياً ومعقداً. يصبح الأمر فوضوياً بشكل خاص أثناء التعامل مع الموز للشعر. تطلب معظم أقنعة الشعر دهن الموز جيداً قبل استخدامه في قناع الشعر. أثناء تحضير قناعك، من المهم جداً التأكد من هرس الموز جيداً. إذا كان قناع شعرك يحتوي على قطع من الموز، فسوف يعلق في شعرك. قد يكون التخلص من قطع الموز هذه من شعرك أمراً مزعجاً للغاية. لتجنب ذلك، يمكنك ببساطة استخدام ماسكات شعر الموز الجاهزة. فهي غنية بثمار الموز للشعر كما أنها خالية من المتاعب في الاستخدام!



3- لا تفرطي في استخدام أقنعة الموز

في حين أن هذه الأقنعة مليئة بالمزايا، فإن تطبيق الموز على الشعر بشكل متكرر يمكن أن يؤدي إلى نتائج عكسية. يجب استخدام ماسكات الشعر من مرة إلى مرتين في الأسبوع ، ومع ذلك، يجب استخدام أقنعة شعر الموز المصنوعة يدوياً مرة واحدة فقط في الأسبوع. استخدامها في كثير من الأحيان يمكن أن يضر بشدة بجودة شعرك. يمكن أن يكون الموز مرطباً للشعر، لكن الإفراط في استخدام الأقنعة يمكن أن يجرد شعرك من زيوته الطبيعية.



4- قومي بإجراء اختبار

قبل البدء في استخدام أي منتج أو وصفة، من المهم جداً إجراء اختبار التصحيح. هذا يقلل من فرص حدوث رد فعل تحسسي أو أي تحسس لفروة الرأس أو الجلد. قبل تطبيق الموز بأربع إلى خمس ساعات، ضعي قناع الشعر على جزء صغير من فروة رأسك. يمكنك استخدامه إذا لم يسبب الحكة أو التحسس.

للموز فوائد عديدة للشعر، ولكن أثناء استخدام وصفة DIY من المهم توخي الحذر من بعض التفاصيل. يمكنك تجنب متاعب أقنعة الشعر DIY.

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