شكرا لقرائتكم خبر عن هل يمكن أن يصبح السل الوباء القادم؟.. يقتل 1.5 مليون شخص سنويًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مجلة Time في تقرير جديد لها، عن أن السل قد يكون الأزمة الصحية العالمية المستقبلية، موضحة أنه قد عقد الاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن مكافحة السل في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، مؤخرًا بشأن مكافحة السل، ووافقت على إعلان سياسي لتعزيز الجهود الرامية إلى القضاء على المرض بحلول عام 2030.

وقالت المجلة، إن أولئك الذين يعيشون في البلدان الغنية، من السهل أن ينسوا مرض السل، الذي يبدو وكأنه مرض من العصر القديم في الولايات المتحدة، وبفضل الاستثمارات في الصحة العامة والبنية التحتية لمراقبة السل، توفي أقل من 600 شخص بسبب المرض في عام 2020، وبالمقارنة مع كورونا، الذي تسبب في وفاة 350 ألف شخص في نفس العام، يفسر لماذا لا يحتل المرتبة الأولى في قائمة التصنيف العالمي، جدول أعمال الصحة العامة في الولايات المتحدة.

وأوضحت Tim ، إنه إذا نظرت إلى الصحة العامة العالمية، فإن مرض السل يصبح أكثر إثارة للخوف، إنه أكثر الأمراض المعدية فتكًا في العالم، حيث يقتل ما يقرب من 1.5 مليون شخص سنويًا، واستعاد المركز الأول من كورونا في أكتوبر 2022، ويحذر الخبراء من أنه على الرغم من أن انتشار السل قد يبدو محصورًا في البلدان النامية في الوقت الحالي، إلا أن انتشاره دون رادع يمكن أن يكون خطيرًا، يؤدي إلى طفرات تؤدي إلى نسخ أكثر مقاومة للأدوية من المرض. وهذا أمر يمكن أن يكون مدمرا للغاية للدول الغنية أيضا.

ونتيجة لذلك، بدأ مجتمع الصحة العالمي في التعبئة، واختتم مؤخرا ثاني اجتماع رفيع المستوى للأمم المتحدة يركز على ترويض المرض، وفي إنجاز كبير، وافقت إحدى الشركات المصنعة لمعدات الاختبار على خفض سعر أجهزتها، وتوسيع نطاق الاختبار ليشمل ملايين أخرى.

مرض شديد العدوى

ويحدث مرض السل عندما تنتشر بكتيريا السل في الرئتين، يمكن لأي شخص أن يصاب بالمرض، بما في ذلك الأشخاص الأصحاء، ولكن أولئك الذين يعانون من سوء التغذية، أو الذين يعيشون في ظروف معيشية مزدحمة، أو الذين يعانون من ضعف المناعة هم الأكثر عرضة للإصابة، إذا لم يتم علاجه، فإن الشخص المصاب بالسل سوف ينشر المرض إلى ما متوسطه 15 شخصًا سنويًا، في أغلب الأحيان، سيلاحظ المرضى أولاً أنهم مريضون عندما يبدأون في تجربة السعال المستمر الذي يستمر لأسابيع، أو فقدان الوزن المفاجئ، أو الحمى الشديدة. وبدون العلاج، يموت ما يقرب من نصف المصابين بمرض السل في غضون خمس سنوات.

تقول الدكتورة لوسيكا ديتيو، المديرة التنفيذية لمنظمة أوقفوا السل، وهي منظمة تستضيفها الأمم المتحدة وتضم وكالات التمويل العالمية والمنظمات غير الحكومية ومجموعات المجتمع المدني العاملة على القضاء على مرض السل: "إن السل لا يعرف الحدود"، "أظل أقول للجميع، يمكنك أن تأكل صحيًا، يمكنك أن تكون نباتيًا يمكنك الجرى، ويمكنك النوم تحت ناموسية، ولكن طالما أنك تتنفس، فلا يزال من الممكن أن تصاب بالسل.

في القرن العشرين، تم التوصل للعديد من المضادات الحيوية الجديدة لعلاج مرض السل، ولكن مع كل حالة إصابة بالسل، تتاح للبكتيريا فرصة مواصلة التكاثر في جسم مضيفها البشري، في بعض الأحيان، أثناء عملية التكاثر، تطور بعض سلالات البكتيريا سمات تجعلها مقاومة للمضادات الحيوية، تشير أحدث البيانات إلى أن 3.6% من جميع حالات السل الجديدة اليوم مقاومة لأدوية السل المتعددة.

يتميز مرض السل المقاوم للأدوية المتعددة بمعدل وفيات أعلى، وغالبًا ما يضطر الأطباء إلى اللجوء إلى استخدام أدوية أكثر سمية ذات آثار جانبية شديدة لعلاج المرض، ومن المعروف أن بعضها يسبب الصمم التام لدى المرضى.

قبل عامين، وجدت دراسة رائدة أن مرض السل، الذي كان يعتقد ذات يوم أنه ينتشر عن طريق السعال، ينتشر في المقام الأول عن طريق التنفس، في كل مرة يقوم فيها شخص مصاب بالزفير، فإنه يدفع الهباء الجوي الذي يحتوي على البكتيريا في الهواء، تُعد الأماكن الداخلية المزدحمة، مثل السجون، أرضًا خصبة لتكاثر مرض السل، تمامًا مثل كورونا، حيث إن السل أقل عدوى بكثير من كورونا، ولكن كلما زاد تحوره، زادت فرص اكتسابه للطفرات التي تجعله أكثر عدوى.

يقول ديفيد بيشاي، مدير كلية الصحة العامة بجامعة هونج كونج: "لا يوجد سبب بيولوجي يمنع السل المقاوم للأدوية المتعددة من اكتساب ما يلزم للانتقال بسهولة"، "نحن نعلم أن السل معديًا للغاية من خلال الطرق المحمولة جواً، ولذا فإن هذا يمثل تهديدًا وبائيًا .

وفي 22 سبتمبر، عقدت الأمم المتحدة اجتماعاً رفيع المستوى حول مرض السل، حيث أبلغت الدول عن التقدم المحرز حتى الآن وكشفت عن خططها لمعالجة المرض على مدى السنوات الخمس المقبلة، في الوقت الحالي، حدد المجتمع الدولي هدفًا لتقليل حالات السل على مستوى العالم بنسبة 80% بحلول عام 2030، وحضر الاجتماع أيضًا نشطاء بارزون في مجال السل.