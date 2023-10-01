شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار دم يساعد فى تحديد ملايين الأشخاص المصابين بمرض السكري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرض السكرى أحد أكثر الأمراض انتشارًا فى العالم، ويمكن أن يؤدي مرض السكري غير المعالج إلى العمى وبتر الأطراف والموت، وكلما تم تشخيص الأشخاص في وقت مبكر، كانت النتيجة أفضل.

ووفقًا للباحثين بمختبر لندن الطبي فإن اختبار تشخيصي بسيط بوخز الإصبع (والذي يمكن إجراؤه في المنزل) يمكنه أن يكتشف مرض السكرى غير المشخص.

وقال الباحثون وفقًا لموقع "news medical"، إن اختبار دم التشخيصي بسيط يتم إجراؤه بوخز الإصبع في المنزل، وسيخبر الطبيب ما إذا كان لديهم مرض السكرى أم لا، علاوة على ذلك، يمكن لاختبار الدم بوخز الإصبع أيضًا تحديد ما إذا كان الأشخاص في مرحلة ما قبل الإصابة بالسكري، وهي حالة يمكن عكسها تمامًا، فيمكن للتغييرات الأساسية في نمط الحياة والنظام الغذائي أن تضمن عودة الأشخاص إلى الصحة الكاملة وتمنع تطور مرض السكري من النوع الثاني.

يمكن أن يؤدي مرض السكري إلى مضاعفات متعددة، قد تكون قاتلة، إذا لم يتم علاجه، ويقلل متوسط العمر المتوقع بما يصل إلى عشر سنوات.

ويمثل مرض السكري من النوع الثاني 90٪ من جميع حالات مرض السكري وينتج عن مشاكل في هرمون الأنسولين المنظم للجلوكوز، وغالبًا ما يرتبط مرض السكري من النوع الثاني بزيادة الوزن أو عدم النشاط أو وجود تاريخ عائلي للمرضن ويؤدي إلى ارتفاع مستوى الجلوكوز في الدم عن المستويات الطبيعية.

"يمكن أن يسبب أعراض مثل التعب وزيادة العطش والحاجة إلى التبول بشكل متكرر، حتى أثناء الليل، ويمكن أن يزيد أيضًا من خطر إصابة الأشخاص بمشاكل خطيرة في العين والقلب والكلي والأعصاب، والمشكلة الكبيرة هي أنه لا يمكن اكتشافه بسهولة في مرحلة ما قبل الإصابة بالسكري أو حتى عندما يتطور إلى المراحل المبكرة من مرض السكري من النوع الثاني الكامل. وهذا يعني أن المرضى قد يفوتون الفرصة لعكس الحالة ومنع المضاعفات.