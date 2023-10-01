الموز الأخضر يمنع سرطان القولون

وأوضح الخبير مايكل موسلي أن الموز الأخضر يحتوي على النشا الذي لا يتحلل بسهولة في الأمعاء، ولكنه يعمل بشكل أشبه بالألياف، وهذا النوع من النشا لا يسبب ارتفاعاً كبيراَ في نسبة السكر في الدم، ويساعد في تنشيط البكتيريا النافعة بالأمعاء.

وأضاف أن نشاط هذا النوع من البكتيريا يسهم بشكل كبير في تقليل خطر الإصابة بسرطان القولون القاتل، ويحسن صحة الكبد والأمعاء، موصحًا أنه يمكن بسهولة زيادة استهلاكك من النشا عن طريق تناول الشوفان، والبقوليات، والموز الأخضر.

وأشار موسلي إلى أن الدراسات أثبتت واحداً من كل ثلاثة بريطانيين لديه علامات مبكرة على حالة الكبد الدهني، والتي ترتبط بزيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية، والسكتات الدماغية، وتلف الكبد.