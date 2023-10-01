شكرا لقرائتكم خبر عن علامات تحذيرية للنساء تشير إلى خطر التعرض للنوبة القلبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختلف علامات النوبة القلبية لدى النساء في بعض الأحيان عن أعراض الرجال، ولهذا السبب قد لا يتم تشخيصها في الوقت المناسب، على عكس الرجال، فإن ألم الصدر ليس من الأعراض الكلاسيكية للنوبة القلبية لدى النساء، وقد تكون لديهن أعراض مثل آلام الرقبة، وألم الفك، والقيء، والتعرق، والتعب، وعسر الهضم من بين علامات التحذير الأخرى.

ومع ذلك وفقا لموقع "medicalnewstoday"، قد تحصل النساء على هذه العلامات قبل أسابيع وتصل إلى مدة شهر من الإصابة بنوبة قلبية، وهذا يمكن أن يكون منقذًا للحياة، في حين أن النساء الأصغر سنا يواجهن خطر الإصابة بالنوبات القلبية أقل من الرجال، إلا أنه بعد الوصول إلى سن اليأس يصبح خطرهن أكبر من الرجال.

علامات النوبة القلبية المبكرة

ووفقا للتقرير تشمل العلامات المبكرة للنوبة القلبية لدى النساء والتي يمكن أن تحدث قبل أسابيع من النوبة القلبية ويمكن أن تكون فرصة لإنقاذ الحياة.

1. التعب لعدة أسابيع

قد تشعر النساء بالتعب بشكل غير عادي لعدة أسابيع قبل الإصابة بنوبة قلبية.

2. مشاكل الجهاز الهضمي

قد يشير الغثيان أو عسر الهضم أو حرقة المعدة أو الانزعاج البطني عن طريق الخطأ إلى مشاكل في الجهاز الهضمي. ومع ذلك، يمكن أن تكون هذه الأعراض أيضًا مؤشرًا على وجود مشكلة في القلب، خاصة إذا كانت متكررة.

3. ضيق التنفس

على الرغم من أنه عرض كلاسيكي، ولكن مع مرور الوقت قد يصبح صعود السلالم أو أداء المهام الروتينية أمرًا صعبًا بشكل متزايد.

4. ألم الصدر

قد تشعر النساء بألم في الصدر ويمكن أن يظهر على شكل شعور بالضغط في الصدر يأتي ويختفي.

5. ألم في الفك أو الرقبة أو الظهر

يعد الألم المنتشر في الفك أو الرقبة أو الجزء العلوي من الظهر علامة تحذيرية أخرى.

6. ألم في الذراع

بدلاً من ألم الذراع الأيسر الكلاسيكي، قد تشعر النساء بعدم الراحة أو الألم في أي من الذراعين أو حتى في كليهما.

7. اضطرابات النوم

يمكن أن يحدث الأرق أو أنماط النوم المضطربة أو التعرق الزائد أثناء الليل، ويمكن أن تكون هذه الأعراض مقلقة وغالبًا ما تُعزى إلى عوامل أخرى، لكنها يمكن أن تشير إلى مشكلة قلبية كامنة.

8. الدوخة

لا ينبغي تجاهل الشعور بالدوخة، خاصة عندما يكون مصحوبًا بأعراض أخرى.

9. التعرق البارد المفاجئ

يمكن أن يشير التعرق البارد المفاجئ، الذي لا علاقة له بالتمارين الرياضية أو الحرارة، إلى وجود مشكلة في إمداد القلب بالدم.