تأثر وظائف الكبد.. “النمر” يكشف 5 مضاعفات لإدمان المُسكّنات وينصح

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

قال استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر؛ إن إدمان المُسكّنات مثل دواء الباراسيتامول، الذي يحمل أسماءً تجارية عدة كفيفادول، وبنادول، وأدول، وغيرها، يُعَرّض المريض إلى مضاعفات جانبية، خاصة إذا تناول جرعات عالية لفترات طويلة.