بمناسبة اليوم العالمي للقهوة.. إليك أهم فوائد تناولها بكميات مناسبة 

بيروت - نادين محمد - يصادف اليوم 1 أكتوبر، الاحتفال باليوم العالمي للقهوة، حيث تقدم العديد من الشركات عروض مجانية لشرب القهوة، كما يُستغل هذا اليوم للتشجيع على التجارة العادلة للقهوة وزيادة الوعي حول مشاكل مزارعي البن، والتوعية نحو أهمية وفوائد القهوة. وبهذه المناسبة إليكِ أهم فوائد تناولها بكميات مناسبة.

1. تعزز مستويات الطاقة

(مصدر الصورة freepik)

تحتوي القهوة على الكافيين، وهو منبه للجهاز العصبي المركزي المعروف بقدرته على محاربة التعب وزيادة مستويات الطاقة، وذلك لأن الكافيين يمنع مستقبلات ناقل عصبي يسمى الأدينوزين، وهذا يزيد من مستويات الناقلات العصبية الأخرى في دماغك التي تنظم مستويات الطاقة لديك، بما في ذلك الدوبامين.

كما قد وجدت إحدى الدراسات الصغيرة أن تناول الكافيين يقلل من وقت الإرهاق أثناء ممارسة ركوب الدراجات بنسبة 12٪ ويقلل بشكل كبير من مستويات التعب الذاتية لدى المشاركين.

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2. القهوة قد تكون مرتبطة بانخفاض خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني

تشير بعض الأبحاث إلى أن تناول القهوة بانتظام يمكن أن يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني على المدى الطويل.

كما وجدت مراجعة واحدة لـ 30 دراسة أن كل كوب من القهوة يستهلكه الأشخاص يوميًا كان مرتبطًا بانخفاض خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني بنسبة 6٪.

ويعتقد أن هذا يرجع إلى قدرة القهوة على الحفاظ على وظيفة خلايا بيتا في البنكرياس، المسؤولة عن إنتاج الأنسولين لتنظيم مستويات السكر في الدم.

بالإضافة إلى ذلك، فالقهوة غنية بمضادات الأكسدة وقد يؤثر على حساسية الأنسولين والالتهابات والتمثيل الغذائي – وكلها تشارك في تطور مرض السكري من النوع 2.



3. يمكن أن يدعم صحة الدماغ

(مصدر الصورة freepik)

على الرغم من أن الدراسات قد أظهرت نتائج مختلطة، تشير بعض الأبحاث إلى أن القهوة قد تساعد في الحماية من بعض الاضطرابات العصبية التنكسية، بما في ذلك مرض الزهايمر ومرض باركنسون.

وفقا لمراجعة واحدة من 13 دراسة، فإن الأشخاص الذين يستهلكون الكافيين بانتظام كان لديهم خطر أقل بكثير للإصابة بمرض باركنسون. علاوة على ذلك، أدى استهلاك الكافيين أيضًا إلى إبطاء تطور مرض باركنسون بمرور الوقت.

كما وجدت مراجعة أخرى لـ 11 دراسة رصدية أجريت على أكثر من 29000 شخص أنه كلما زاد استهلاك الأشخاص للقهوة، انخفض خطر الإصابة بمرض الزهايمر.

بالإضافة إلى ذلك، أظهرت العديد من الدراسات أن استهلاك القهوة المعتدل يمكن أن يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالخرف والتدهور المعرفي.

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4. قد تعزز خسارة الوزن



وفقًا لبعض الأبحاث، يمكن أن تغير القهوة تخزين الدهون وتدعم صحة الأمعاء، وكلاهما قد يكون مفيدًا لإدارة الوزن.

على سبيل المثال، خلصت مراجعة لـ 12 دراسة إلى أن ارتفاع استهلاك القهوة يمكن أن يرتبط بانخفاض الدهون في الجسم، خاصة عند الرجال.

وفي دراسة أخرى، ارتبطت زيادة تناول القهوة بانخفاض الدهون في الجسم لدى النساء.

علاوة على ذلك، وجدت إحدى الدراسات أن الأشخاص الذين شربوا كوبًا أو كوبين من القهوة يوميًا كانوا أكثر عرضة بنسبة 17٪ لتحقيق مستويات النشاط البدني الموصى بها، مقارنة بأولئك الذين شربوا أقل من كوب واحد يوميًا.

يمكن أن تساعد المستويات الأعلى من النشاط البدني في تعزيز إدارة الوزن.

5. ترتبط بانخفاض خطر الإصابة بالاكتئاب

وجدت بعض الدراسات أن شرب القهوة يمكن أن يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالاكتئاب.

وفقًا لمراجعة واحدة لسبع دراسات، ارتبط كل كوب من القهوة يستهلكه الأشخاص يوميًا بانخفاض خطر الإصابة بالاكتئاب بنسبة 8٪.

وجدت دراسة أخرى أن شرب أربعة فناجين من القهوة على الأقل يوميًا كان مرتبطًا بانخفاض خطر الإصابة بالاكتئاب بشكل ملحوظ، مقارنة بشرب كوب واحد فقط يوميًا.

المصدر: Healthline

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