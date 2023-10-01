شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مشاكل فى الحمل تنذر بخطر إصابتك بأمراض القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمر المرأة بتغيرات عديدة أثناء فترة الحمل حيث يتوسع حجم الدم وتزداد معدلات ضربات القلب، وعلى الرغم من أن الأطباء كانوا دائمًا على دراية بالمخاطر المباشرة المرتبطة بهذه المتطلبات المتزايدة على جسم المرأة، ولكن تشير الأبحاث إلى أن مضاعفات الحمل قد تكون علامة على مرض القلب الذي يمكن أن ينضج لعقود من الزمن.

وحسب ما ذكره موقع henryford يقول ريهم رادجيف، طبيب القلب في مركز هنري فورد هيلث: "يمكن أن يكون الحمل بمثابة اختبار إجهاد مبكر للقلب بالنسبة لمعظم النساء، ويتم تخفيف هذا الضغط على النظام تمامًا عند الولادة، ولكن بالنسبة للآخرين، قد لا يزال هناك خطر أساسي على القلب".

النساء اللاتي تعرضن لمضاعفات معينة أثناء الحمل والولادة مثل تسمم الحمل وسكري الحمل قد يكون لديهن خطر أكبر للإصابة بأمراض القلب في وقت لاحق من الحياة مقارنة بأولئك اللاتي لديهن حالات حمل غير معقدة. وفي ضوء ذلك، أضافت جمعية القلب الأمريكية مضاعفات الحمل إلى عوامل الخطر الخاصة بأمراض القلب لدى النساء.

من بين المضاعفات الخمسة الأولى المثيرة للقلق هي:

-ارتفاع ضغط الدم الحملي. يعرف ارتفاع ضغط الدم الناجم عن الحمل بأنه ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل، وعادةً ما يتم حل ارتفاع ضغط الدم الناجم عن الحمل في نهاية الحمل، ولكنه كثيرًا ما يعود مع حالات الحمل اللاحقة.

-تسمم الحمل. النساء اللاتي أصبن بتسمم الحمل ، وهو ارتفاع مفاجئ في ضغط الدم في أواخر الحمل، معرضات لخطر الوفاة بسبب أمراض القلب قبل سن الستين بمقدار ضعفين إلى ثلاثة أضعاف مقارنة بالنساء اللاتي لا يعانين من هذه الحالة. أضف ارتفاع ضغط الدم الموجود مسبقًا إلى هذا المزيج، وسيكون هناك خطر متزايد بمقدار ستة أضعاف.



مشاكل في الحمل

خلل في المشيمة

النساء اللاتي يعانين من مشاكل في المشيمة أثناء الحمل (بما في ذلك انفصال المشيمة واحتشاء المشيمة وقصور المشيمة) يتضاعف لديهن خطر الوفاة القلبية. يتضاعف الخطر إذا كانت مشكلة المشيمة تؤثر على نمو طفلك وتطوره.

سكري الحمل

النساء اللاتي يصبن بمرض السكري أثناء الحمل، حتى لو تم حله بعد الولادة، يتعرضن لخطر متزايد للإصابة بأمراض القلب.

انخفاض الوزن عند الولادة

بالنسبة للنساء اللاتي يلدن طفلًا منخفض الوزن عند الولادة — حتى بدون أي مضاعفات أخرى للحمل — يتضاعف خطر الوفاة بسبب مشكلة متعلقة بالقلب.

هذه الأرقام مثيرة للقلق

ولكن، إذا عانيت من مضاعفات أثناء الحمل، فهذا لا يعني أنك معرضة لنوبة قلبية . بل إنها علامة تحذيرية لاتخاذ خطوات لتقليل المخاطر وأخذ صحة قلبك على محمل الجد. تأكد من تناول نظام غذائي صحي ، وممارسة الرياضة بانتظام ، والتعامل مع التوتر والحصول على قسط كاف من النوم .