شكرا لقرائتكم خبر عن كثرة التبول والجوع علامات تشير إلى الإصابة بالسكر.. استشاري باطنة يوضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتزايد الحالات المصابة بمرض السكر بمختلف الأعمار سواء كانوا شبابًا وأطفالاً وكبار السن، وترجع تلك الإصابة إلى عدة عوامل تزيد من خطر الإصابة ومنها الإفراط فى تناول السكر والحلويات والوجبات السريعة، بالإضافة إلى مجموعة من الأعراض التى تشير إلى تلك الإصابة من أبرزها فقدان الوزن بدون مبرر.

قال الدكتور محمد عبدالله استشارى الباطنة بمستشفى الفيوم العام فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إن مرض السكر هو مرض العصر، وأنه يشكل خطورة على جميع أجزاء الجسم، ويسبب مضاعفات صحية بالغة فى كل أعضاء الجسم.

وأشار الاستشارى إلى أن الشخص يصاب بمرض السكرى عندما يرتفع لديه السكر فى الدم عن المستويات الطبيعية، فى حالة أجراء التحليل السكر العشوائى إذا زاد على 200 فهذا يشير إلى إصابة الفرد بمرض السكر.

أعراض الإصابة بالسكر

كما أوضح الطبيب أن الأعراض التى تشير إلى الإصابة بمرض السكر تتضمن الجوع باستمرار، كثرة التبول، والعطش بكثرة، وفقدان الوزن غير المبرر، وتزيد عدد مرات دخول الحمام ليلاً ونهارًا، ومن هنا تبدأ نشك أن هذا الشخص يصاب بمرض السكر.

أنواع مرض السكر

وترجع أحيانًا الإصابة بمرض السكر إلى عوامل وراثية ويكون فى النوع الثانى من السكرى، ويكون غالبًا من ناحية الأم، وهناك نوعان من الإصابة بمرض السكرى، النوع الأول يصاب به الأطفال ولا يحتوى الجسم على أنسولين بينما البنكرياس يصاب بفيروس وهذا سبب عدم إفرز البنكرياس للأنسولين، وهذا النوع يجب علاجه بالأنسولين.