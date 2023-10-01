شكرا لقرائتكم خبر عن العشبة التي حيرت الجميع.. بذور صغيرة مفعولها سحري هترجعك شباب حتى لو كان عمرك فوق ال70 والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في منطقتنا العربية تتعرض الكثير من السيدات إلى مشكلة كبيرة، ألا وهي ظهور التجاعيد في سن مبكرة مما تجعل الشخص يبدو في سن أكبر من السن الحقيقي، وذلك بسبب طبيعة المناخ الجاف، لذلك تلجأ الكثيرات إلى عمليات شد الوجه أو حقن الفيلر، والتي لا تناسب الحالة المادية للكثير من السيدات، لذلك سنعرض لكم كريم بذر الكتان الذي سوف يخلصك من التجاعيد بسرعة كبيرة.

كريم بذر الكتان للبشرة الكثير من السيدات لا تعلم الأهمية الكبيرة لبذور الكتان، حيث تحتوي على العديد من الفوائد من أبرزها مقاومة ظهور التجاعيد والحفاظ على شباب ونضارة البشرة، لذلك تستخدم في صناعة مستحضرات التجميل، ويمكنك تحضير تلك الوصفة بنفسك في منزلك عن طريق الاستعانة بعدد من المكونات الآتية:

اقراء ايضاً :

2 ملعقة كبيرة من بذور الكتان. 3 ورقات من أوراق الغار. ملعقة صغيرة من زيت الزيتون. ملعقة صغيرة من جل الصبار. قرص من فيتامين E. كوب من الماء. طريقة التحضير يمكنك تحضير كريم بذر الكتان للبشرة للتخلص من التجاعيد من خلال القيام بعدد من الخطوات الآتية:

ضعي بذور الكتان وأوراق الغار ومقدار كوب من الماء في وعاء مناسب وارفعيه على نار هادئة.

اتركي الخليط على النار حتى يغلي، ثم اتركيه لمدة 5 دقائق قبل أن تقومي برفعه من على النار. صفي الخليط وهو ساخن واضيفي إليه فيتامين E وزيت الزيتون وجل الصبار.

قلبي الخليط جيداً حتى يصبح القوام كريمي. ضعي الخليط في علبة محكمة الغلق.

خطوات الاستخدام يستخدم كريم بذر الكتان للبشرة بالطريقة الآتية:

غسل الوجه بالماء الفاتر. تجفيف البشرة بالمنشفة. وضع كمية مناسبة من الخليط على البشرة. ترك الخليط لمدة 20 دقيقة. غسل الخليط من على البشرة بالماء الفاتر. تجنب استخدام الخليط في حال ظهور أعراض الحساسية