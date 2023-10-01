شكرا لقرائتكم خبر عن 6 بهارات أساسية لصحة القلب.. من الفلفل الأسود إلى الكركم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتوي التوابل على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والخصائص المضادة للالتهابات التي يمكن أن تساعد في إدارة الحالات الصحية المختلفة، ويمكن أن تساعدك في الحفاظ على صحة القلب، وفقًا لما نشره موقع "hindustantimes".

الثوم

ثبت أن الأليسين، وهو مركب نشط في الثوم، يثبط الإنزيمات المشاركة في تخليق الدهون، ويقلل تراكم الصفائح الدموية، ويمنع بيروكسيد الدهون في كريات الدم الحمراء المؤكسدة وLDL، ويزيد من حالة مضادات الأكسدة، ويمنع الإنزيم المحول للأنجيوتنسين.

الكركم

الكركمين عندما يتعلق الأمر بأمراض القلب يعمل على تحسين وظيفة البطانة، وهي بطانة الأوعية الدموية، يمكن أن يساعد الكركمين في تقليل الالتهاب والأكسدة التي يمكن أن تلعب دورًا في أمراض القلب.

الفلفل الأسود

يساعد في استعادة وظائف القلب في حالات احتشاء عضلة القلب أو النوبة القلبية وتضخم الضغط الناتج عن الحمل الزائد.

القرفة

يقال إن المكونات النشطة سينمالدهيد وحمض السيناميك تحمي القلب بسبب قدرتها على إنتاج أكسيد النيتريك بالإضافة إلى الخاصية المضادة للالتهابات المرتبطة به.

الكزبرة

بذور الكزبرة لها تأثير ملحوظ على خفض نسبة الدهون في الدم (تشير إلى القدرة على خفض مستويات الدهون في مجرى الدم، وخاصة الكولسترول والدهون الثلاثية)، تعتبر المستويات المرتفعة من الكوليسترول الضار عامل خطر كبير للإصابة بأمراض القلب.

الزنجبيل الطازج

يمكن بشره في شاي الأعشاب وتناوله مرة أو مرتين في اليوم، ويمكن تناول مسحوق الزنجبيل الجاف مع العسل في الصباح أو يمكن غليه في الماء وتناوله طوال اليوم.