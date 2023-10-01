7 علامات تدل على أن طفلك غير سعيد في الحضانة

تعد تربية الأطفال هي أكبر مسؤولية تقع على عاتق أي زوجين، وقد يصبح الأمر أكثر صعوبة مع ضغوط الحياة اليومية، مما يضطر الكثير من الآباء إلى اللجوء إلى الحضانات لرعاية وتلبية احتياجات أطفالهم.

لذا يختار العديد من الآباء والأمهات الحضانات أو الرعاية النهارية لأطفالهم أثناء تواجدهم في العمل، ولكن لا يشعر الكثير من الأطفال بالراحة أثناء تواجدهم في الحضانة. لذا قد يحتاج الآباء إلى أن يكونوا أكثر تيقظاً لأي علامات لشعور أطفالهم بعدم الراحة أو الضيق التي قد يظهرها أطفالهم، فيما يلي وفقاً لأخصائية تعديل سلوك الأطفال هديل يوسف بعض العلامات التي قد تظهر على طفلك عندما لا يكون سعيداً في الحضانة.

1. البكاء قبل الذهاب إلى الحضانة

عندما لا يستطيع الأطفال التحدث أو التعبير عن عدم ارتياحهم، فإنهم قد يبكون ويعد البكاء أولى علامات الضيق التي تظهر على الطفل وستلاحظها أي أم قبل ذهاب طفلها إلى الحضانة، ولا ينبغي إهمال هذه العلامة فقد يكون سبب دخول الطفل في نوبات بكاء هي تعرضه للضرب أو المعاملة السيئة مما يجعله يلجأ إلى البكاء حتى لا تتركيه.

2. خوف الطفل عند ذكر الحضانة

إذا بدا أن طفلك خائف ويرفض الخروج من المنزل أو الذهاب إلى الحضانة، فيعد هذا دليلاً على أن كل شيء ليس على ما يرام في الحضانة. قد لا يشعر الطفل بالحب والأمان مهما حاولتِ تشجيعه أو تحفيزه .

لذا يجب التحقق من الحضانة، لمعرفة ما إذا كان شخص ما يسيء معاملة الطفل، ويمكن التحدث إلى الآباء الآخرين لمعرفة ما إذا كان أطفالهم غير راغبين أيضاً في الذهاب إلى الحضانة.

3. رفض تناول الطعام

تزداد شهية الأطفال عند شعورهم بالارتياح للبيئة والأشخاص من حولهم إلا أنه في المقابل عند تعرض الطفل لقلة الاهتمام فقد يرفض تناول الطعام.

إذا كانت صناديق الغذاء الخاصة بطفلك تعود بنصفها من الطعام، فقد يكون من الجيد التحقق مما يتعرض له طفلك من سوء معاملة في الحضانة قد يشير شعور الطفل الزائد بالجوع أو العطش دائماً في وقت عودته إلى المنزل إلى شعوره بالإهمال أو سوء المعاملة.

4. الكوابيس والأرق

عندما يشعر الأطفال بالضيق أو الخوف ، يتأثر نمط نومهم ويصابون بالكوابيس والذعر الليلي والذي يظهر على شكل استيقاظ فجائي مع صراخ وبكاء.. يحتاج الآباء إلى التحقق مما إذا كان هناك شيء ما في الحضانة يزعج الطفل لأنه يقضي وقتاً طويلاً في الحضانة، لذلك من المهم أن تكون الأجواء والأشخاص الذين يعتنون به ودودين.

5. تغير في سلوك ومزاج الطفل

في بعض الأحيان، عندما يذهب الطفل لأول مرة إلى الحضانة، قد يستغرق بعض الوقت للتكيف والاستقرار. من الشائع خلال هذه المرحلة أن يتمرد الطفل ويطلق نوبات الغضب. ولكن إذا لم يتحسن الأمر حتى بعد شهرين، فقد يصبح الأطفال الذين يتعرضون لسوء المعاملة عدوانيين فقد لا يعبر الأطفال عن طريق التحدث بم يشعرون به من ضيق، ولكنهم في المقابل قد يعبرون عن طريق بعض السلوكيات.

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6. علامات الجروح والكدمات

إذا عاد طفلك إلى المنزل مصاباً بعلامات وكدمات بشكل منتظم، فيعد ذلك أمراً يجب عدم التغاضى عنه . تعتبر المعارك بين الأطفال شائعة، ولكن إذا عاد طفلك بجرح أو كدمة يومياً، فهذا يعني فقط أن مقدمي الرعاية ليسوا يقظين بما فيه الكفاية. أو قيام بعض من مقدمي الرعاية في تلك الحضانة بفرض العقوبات على الأطفال واللجوء إلى الضرب لذا يجب تغيير الحضانة على الفور.

7. عدوى والتهابات مستمرة

من المؤشرات الرئيسية على أن الحضانة التي قد اختارتها لطفلك ليست مناسبة هي الصحة العامة لطفلك، لكن اعتلال صحتهم المستمر يجب أن يثير جرس إنذار.

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