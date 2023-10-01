شكرا لقرائتكم خبر عن قل وداعاً للأرق بعد اليوم..وصفات طبيعية وبسيطة تساعد على النوم العميق والشعور بليلة مريحة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هل هناك أي وصفات تساعد على النوم العميق؟ هناك العديد من الطرق والأساليب التي يمكن لأي شخص استخدامها للحث على النوم لساعات طويلة وهادئة في الليل.

وصفات تساعد على النوم العميق

شاي الاعشاب وشاي الليمون

اقراء ايضاً :

يمكنك اختيار أي نوع من الأعشاب وإضافة الليمون إليها لعمل مزيج منعش ومحفز للنوم.

كل ما عليك فعله هو وضع ليمونة و 10 أوراق من شجر الليمون في إبريق شاي ساخن وتركه يغلي لمدة 5 دقائق، ثم إضافة ملعقة كبيرة من العسل وشربه.



المكسرات

تعد المكسرات مثل اللوز والجوز والفستق والكاجو من أنواع المسكرات التي ينصح بتناولها قبل النوم.

تحتوي المكسرات على الميلاتونين والمغنيسيوم والزنك، حيث أن هذه العناصر مهمة لعلاج الأرق بشكل كبير وتعزيز النوم لدى البشر.



مخفوق الموز



مخفوق الموز من الوصفات السهلة والمفيدة لتحفيز النوم لدى البشر.

كل ما عليك فعله هو مزج موزة صغيرة مع زبدة اللوز والحليب لعمل خليط رائع.

العصير الأخضر

يمكن صنع العصير الأخضر عن طريق عصر أي خضروات ذات أوراق خضراء وإضافة بذور الكتان المطحونة إليها.

تحتوي بذور الكتان على أوميغا 3 المفيدة للبشر، والعصير الأخضر يساعد في الحصول على نوم جيد ليلاً.

الأسماك الدهنية



يمكن تحضير الأطباق التي تحتوي على أنواع مختلفة من الأسماك الدهنية، مثل السلمون لتحفيز النوم ليلاً.

تحتوي الأسماك الدهنية على أوميغا 3 وفيتامين د حيث تساعد هذه العناصر في تنظيم مستوى السيروتونين في الجسم وتنشيط النوم لدى البشر.

الإضافات التي يمكن إضافتها إلى الشاي لتحفيز النوم.

اللافندر: يمكن إضافة اللافندر إلى شاي البابونج للحث على النوم حيث كان يستخدم اللافندر في الماضي للحث على النعاس.

الكركم: عُرف الكركم منذ القدم بفعاليته الكبيرة في علاج الالتهابات، ويمكن إضافة الكركم إلى شاي البابونج لتنشيط النوم العميق.

جذور الفاليريان: طعم جذور الفاليريان ليس لذيذًا على الإطلاق على الرغم من الفوائد العديدة لهذه العشبة، لذلك يوصى بإضافته إلى شاي البابونج لتحسين المذاق وتنشيط النوم.

الزنجبيل: يعتبر الزنجبيل من العناصر المساعدة في عملية الهضم، لذا فإن إضافة الزنجبيل لأنواع مختلفة من الشاي يحفز النوم، خاصة عندما يعاني الشخص من اضطراب في المعدة أو نزلة برد.

زيت جوز الهند: يمكن إضافة زيت جوز الهند لأنواع مختلفة من الشاي لأنه يحفز إفراز هرمونات النوم عند الإنسان.

نصائح لتحفيز النوم.



النوم في أوقات ثابتة وثابتة كل يوم.

أخذ خذ حمامًا فاترًا قبل النوم.

القيام ببعض تمارين الاسترخاء البسيطة مثل: اليوجا قبل النوم.

وضع خطة عمل لليوم التالي حيث تساعد على إرخاء العقل بشكل كبير.

تجنب استخدام الأجهزة الإلكترونية قبل النوم.

تجهيز غرفة النوم لتصبح مكانًا مريحًا للنوم